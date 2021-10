Chodil se fotbalem bavit, chtěl vidět svoje kamarády, být v dobré partě. Tomáš Heidenreich, v současnosti šéftrenér mládež SK Slavia Praha, už ale při zápasech Braňan nemá z fotbalu radost. Mužstvo jde v okresním přeboru od porážky k porážce, schází se v okleštěném počtu. „Nevím, jak dál. Možná, že to byl můj poslední zápas,” říkal smutně po domácí porážce 0:8 od Litvínova.

V okresním přeboru vyhrál Litvínov (v žluto-černé kombinaci) v Braňanech 8:0 | Foto: Deník/František Bílek

Braňany vždy platily za baštu fotbalu na Mostecku. S Baníkem Most za zády se vyšvihly do celostátních soutěží, na zeleném pažitu se v jejich dresu prohánělo nejedno známé jméno. Vše je ale jinak, klub padl do krajských soutěží, vinou reorganizace pak do okresu. Po koronovirových uzávěrách řada hráčů odpadla, Braňanští už nemají kde brát.