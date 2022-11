„Do Zabrušan jsme přijeli s tím, že si odvezeme tři body a to se nám taky povedlo. Z mého pohledu jsme zápas ovládli od první do devadesáté minuty. Moje dva góly jsou jen třešničky a výsledek dobrého výkonu našeho týmu,“ usmívá se Martin Dvořák, který nastupuje společně s bráchou Robertem. Oba sourozenci mají parádní vztah. Martin je o jedenáct let mladší než Robert.

„Díky bráchovi jsem v zápasech jistější, hodně mi pomáhá, takže hraní v jednom týmu s ním mi vyhovuje. Sázky spolu neděláme, v tomhle ohledu moc nesoupeříme, hrajeme za jeden tým, takže táhneme za jeden provaz ve fotbale, ale i mimo hřiště. Na srandičky nás ovšem užije, ty jsou mezi námi na denním pořádku a o to víc, když se jeden z nás v zápase třeba dvakrát „ukopne“ a podaří se mu skórovat,“ chechtá se Martin.

Bečov má v nové sezoně za sebou deset zápasů, ve kterých posbíral sedm výher a tři porážky. To není vůbec špatná vizitka. „Jako na začátku každé sezony máme ambice nejvyšší – prát se o přední příčky soutěže a předvádět co nejlepší výkony. Začátek se nám sice nepovedl, ale hlavy nevěšíme. Dokázali jsme se otřepat, což dokazují naše poslední tři zápasy, kde jsme inkasovali pouze jeden gól po darované penaltě v Zabrušanech,“ poukazuje Martin Dvořák, kterého v sobotu čeká domácí duel s béčkem trnovanské Hvězdy (14.00).