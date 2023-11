Zápas s duchcovskou rezervou začal divoce. Kdo se při úvodním hvizdu zdržel v nedaleké „občerstvovně“, tak litoval. Druhá minuta a hosté šli do vedení díky Hájkovi. Čtvrtá minuta a Bečov srovnal Cermanem. V závěru poločasu měli domácí drtivou převahu, kdy Duchcov zamkli před jeho bránou, ale gól už diváci za celých devadesát minut neviděli.

„Z naší strany to byl ten lepší výkon, ale dneska to nestačilo, bylo to málo. Koncovka je trošku náš zmar. Tlačíme, tlačíme, ale v koncové fázi jsme poslední dobou špatní, nejde to,“ popisoval bečovský fotbalista Pavel Šnajdr, který soupeřovu obranu často větral i po změně stran. Bylo vidět, že se potkaly týmy, které si drží vršek tabulky a dělí je pár bodů. Bečov vynikal v útočném snažení, Duchcov zase zkušeně v obranné práci, kterou podporoval skvěle hrající brankář Lukáš Kouba. Po konečném penaltovém rozstřelu, kdy Kouba hned úvodní dva kopy chytil, bral Bečov bod, který ho zazimoval na druhém místě tabulky.

„S podzimem jsme spokojení, mohlo to být samozřejmě i lepší, některé ty zápasy, dá se říci se slabšími soupeři, jsme podcenili, ale s tím umístěním jsme spokojení,“ hodnotil Šnajdr druhý flek v tabulce nejnižší soutěže Mostecka a Teplicka.

Na jaře to tak už být nemusí. Bečov totiž myslí výš… „Nebránili bychom se postupu, chceme postoupit do vyšší soutěže. Dokonce jsme si to dali i za cíl,“ usmíval se Šnajdr a těšil se na podzimní dokopnou. Jasně, má s parťáky rozdané příjemné karty. Na vrcholného lídra ztrácí jeho družina dva body, ale zároveň se musí ohlížet na vlčáky, kteří číhají za zády – Sobědruhy, Duchcov B a Polerady.