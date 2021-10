Šlágr skupiny B mezi Mezibořím a Novým Sedlem ovládli hosté, kteří otočili nepříznivý vývoj a nakonec si odvezli výhru 4:3. Ve skupině A nahání duo z Děčínska vedoucí Pokratice.

„Chybělo nám devět hráčů, nastoupit museli dorostenci, kteří měli v nohách divizní zápas s Roudnicí. Začali jsme rozpačitě a brzy prohrávali. Do poločasu jsme vyrovnali. Jinak to nebyl neurovnaný fotbal bez šancí. Po změně stran jsme zjednodušili hru a byli lepší. Za stavu 2:2 šli domácí do deseti, utkání rozhodl hattrickem Vicany. Hlavně bylo důležité vyhrát, to se povedlo,“ hodnotil těžko se rodící výhru 5:2 v Unčíně Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

Právě ten se vyhoupl na druhou příčku, jelikož Dobkovice doma nečekaně ztratily všechny body za vysokou porážku 1:5 s Křešicemi. „Odehráli jsme na podzim jasně nejhorší poločas. V posledních zápasech nehrajeme dobře, ale bodovalo se. Teď už na nás došlo. Nedáváme góly, na začátku utkání jsme šli dvakrát sami na branku, třikrát jsme trefili brankovou konstrukci. Naproti tomu Křešice byly maximálně efektivní. Je asi dobře, že přišla taková facka. Uvidíme, jak se s tím kluci poperou,“ řekl trenér Dobkovic Zdeněk Štol.

Čtvrtý zůstává Chlumec, který měl pořádné štěstí v Heřmanově, odkud si odvezl výhru 4:2. „Je to šílená, nezasloužená porážka. Chlumec jsme mačkali, ale zahazovali jsme i ty největší šance. Naopak naši stopeři nasekali moc velké chyby. Nebyli jsme kompletní, ale tohle jsou prostě ztracené body,“ chytal se za hlavu hrající trenér Heřmanova Radek Rojko. „Nedaří se nám, jako na začátku. Musíme se vyvarovat chyb, které děláme.“

Hned v závěsu je Česká Kamenice, která v souboji sousedů v tabulce přetlačila Chuderov 5:3. „Hráli jsme s velmi dobrým soupeřem, který má několik dobrých hráčů. Proto si výhry ceníme. Šance byly na obou stranách, klidně jsme mohli prohrát, ale kluci byli efektivnější. To rozhodlo. Doma hrajeme úplně jinak, než venku. Přítomnost Romana Macha a dalších dodává týmu větší sebevědomí,“ neskrýval spokojenost trenér vítězů Josef Rákosník.

Spokojenost panovala také v Hostovicích, které doma zdolaly České Kopisty 4:0. „Jsme rádi nejen za tři body, ale i za čisté konto, které se nám v posledních zápasech nedařilo udržet. Dostávali jsme zbytečné góly, a to i přesto, že máme nejlepší obranu v soutěži,“ řekl vedoucí hostovického mužstva Roman Löffler. Vzápětí však zdvihl varovný prst. „Ta hra ale pořád není optimální, taková, jakou bychom chtěli předvádět. Navíc máme nyní poměrně rozsáhlou marodku a čeká nás těžký zápas na půdě Junioru Děčín.“

Cenné body z Chabařovic veze také roudnická rezerva, která díky nim poskočila do klidnějších pater tabulky. „Tři body z venkovního utkání jsou pro nás velice důležité, i když většinu zápasu to od nás bylo hodně pasivní. Máme problém s kombinací v předfinální fází, kde ztrácíme hodně míčů, což nás značně limituje směrem dopředu a zároveň to přetěžuje obranu. Musíme na tom zapracovat,“ shrnul vše podstatné trenér hostů Bedřich Matoušek.

ŠLÁGR V BÉČKU PRO NOVÉ SEDLO

Ve skupině B zaznamenalo důležitou výhru Nové Sedlo, které se po skalpu Meziboří posunulo na druhou pozici. „Byl to velice těžký zápas, protože nám chybělo šest lidí kvůli zranění nebo pracovním povinnostem. Utkání se pro nás nevyvíjelo dobře, ale tým fungoval super. Řekl bych, že Meziboří postupem času trochu fyzicky odpadlo, takže výhru po gólu z 90. minuty bych přímo za šťastnou nepovažoval. Šli jsme tomu naproti a vítězství si vybojovali,“ hodnotil tříbodový zisk Jakub Černý, předseda Nového Sedla.

„Obrovská škoda takhle ztratit dobře rozehraný zápas. Po poločase jsme o gól vedli, ale je to vždycky ošidné. Přišlo mi, že druhou půli jsme celkem vypustili a soupeř, který má svoji kvalitu, to potrestal. Ne nadarmo Nové Sedlo atakuje první příčku tabulky. Musíme to příště rozhodně napravit,“ opáčil domácí kanonýr Vojtěch Nesper.

Drobné klopýtnutí si neodpustil lídr ze Strupčic, který zdolal Údlice až 4:3 v penaltovém rozstřelu. „Nebyl to vůbec snadný zápas. My jako vedoucí celek tabulky hostili tým ze spodku, ale je to takové malé derby a to se soupeř umí vyhecovat. Nakonec na našem hřišti urval bod, my máme dva a vedení na čele jsme si udrželi,“ pravil kapitán Strupčic Lukáš Vrba.

Vysokou výhru 7:0 proti Lenešicím zaznamenaly Podbořany, utkání hodnotil předseda vítězného celku Milan Kareš. „Soupeř měl výškovou převahu, báli jsme se standardních situací, ale nakonec to byl takový ospalý zápas a až do 25. minuty se prakticky nic nedělo. Pak jsme ale dali v během chvilky dva góly, další dva přidali do poločasu a bylo hotovo. Moc líbivý zápas to nebyl, spíš mi to připomínalo takový přáteláček, ale góly byly hezké.a za výhru jsme rádi.“

„Jako každý zápas nám chyběli lidi, ale sehráli jsme až nečekaně jednoduché utkání, ve kterém jsme mohli ze 30 šancí dát klidně 15 gólů. Výsledek 3:1 dění na hřišti neodpovídá, což uznal i soupeř. Jsem rád, že jsme se dostali na vítěznou vlnu a vyhráli pátý zápas ze šesti. Je škoda, že se stále potýkáme s absencemi hráčů, naštěstí máme kádr široký a případně můžu naskočit i já,“ radoval se z výhry Duchcova nad Obrnicemi trenér František Macháček.