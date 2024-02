Po podzimu sedmý tým tabulky z Horního Jiřetína by rád na jaře atakoval vrchní příčky. Pomoci mají i nově příchozí dva hráči z Brazílie. A to vše pod taktovkou trenéra Václava Štípka, který před lety v aktivní kariéře zažil elitní ligu v dresu Baníku Most nebo dnes již neexistujícího Chmele Blšany. Před deseti lety jeho góly pomohly do divize soušskému týmu.

„Pomalu se s aktivní kariérou loučím. Je mi 39 let a to zdraví už také moc neslouží. Před časem jsem se právě bavil s Jirkou Hynešem (šéf Horního Jiřetína), že bych si zkusil trénovat a když po podzimu skončil Pepík Tancoš, tak to začalo hned dávat smysl a skočil jsem do toho,“ řekl Deníku Václav Štípek, který má trenérskou praxi od dětí, když v minulosti deset let vedl mládež na Baníku Souš. Teď chce prorazit v dospělém fotbale. Hráče už driluje v zimní přípravě. A ti si jeho metody pochvalují. V tréninku pracují hodně s míčem.

Kouč se rozčílil, kdyby ne, tak je to špatně, viděla Kuxová po „hanáckém" drama

„Já jsem nikdy moc nebyl ten typ, co musí běhat po lesích. Ano, také běháme, ale hlavně pracujeme na hřišti s míčem,“ poukázal Štípek.

„Mile nás jeho tréninky překvapily. Má to hlavu a patu, je to dobře poskládané. Jak říká on sám, tak děláme většinu věcí, co dříve bavilo jeho, takže dřeme hodně s míčem a to kluky samozřejmě baví,“ všiml si jiřetínský brankář Miloslav Aschenbrenner.

Jiřetínští borci, jak už zaznělo, jsou po podzimu sedmí. Na jaře by rádi atakovali druhé místo tabulky. „Na první už to nevypadá. Tam je asi rozhodnuto, ale budeme se chtít poprat o druhý flek,“ dodal nový kouč.

KVÍZ: Sledujete pozorně krajské fotbalové soutěže? Ukažte své znalosti!

„S klukama jsme zvědaví, jak si Vašek povede při zápasech, jak bude reagovat na určité věci, jakou taktikou chtít hrát a tak. Snad se mu bude dařit a my budeme plnit vše, co bude chtít a to povede k dobrým výsledkům,“ přeje si gólman Aschenbrenner. Pro Jiřetínské začne odvetná část soutěže v sobotu 9. března na hřišti děčínského Junioru.