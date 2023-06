Vedoucí tandem nasbíral shodně 25 výher, Strupčice mají se 133 nastřílenými góly nejlepší ofenzivu, Chlumčany se naopak pyšní s pouhými 32 inkasovanými brankami nejlepší defenzivu. „Už před zápasem ve Strupčicích jsem říkal, že vzájemný zápas nerozhodne, že sezona bude dlouhá, a to se také potvrdilo. Ještě jsme ve hře,“ uvedl chlumčanský trenér Martin Svoboda.

Nadcházející sobota rozhodne. Strupčice doma hostí nevyzpytatelné Podbořany, Chlumčany mají před svými fanoušky poslední Obrnice.

„Na zápas se velice těším. Je to zápas o všechno a ještě na domácím hřišti. Doufám, že dorazí hodně lidí a budou nás hnát za postupem. My se budeme snažit hrát ze zajištěné obrany a proměnit šance, kterých máme v každém zápase dostatek, ale bohužel se nám je teď nedaří proměňovat. Budeme doufat, že se to teď obrátí a uspějeme minimálně za dva body, které nás posunou do I. A třídy,“ přeje si strupčický kanonýr Petr Nový, jinak druhý muž pořadí střelců I. B třídy B. Na vedoucího Patrika Zomera, který za Chlumčany vsítil 42 branek ztrácí Nový pět zásahů. Sám tuší, že už ho asi nedostihne, ale postup o soutěž výš je pro něj blýskavější lákadlo. S Podbořany podle Nového moc branek nepadne.

Most nastřílel sedm branek Olomouci a v Superfinále narazí na Příbram

„Hlavně nesmíme nic podcenit. Je potřeba se dobře připravit a musíme podat soustředěný výkon. Strupčice mají dvoubodový náskok, disponují i dvěma body k dobru. Pokusíme se vyhrát a uvidíme, na co to ve finále bude stačit,“ má jasno kouč Chlumčan. Úplně přehledná naopak není situace ohledně počtu postupujících a sestupujících.

„Abych se přiznal, tak mi ten klíč taky není úplně jasný. Bude se to odvíjet od soutěží a situací klubů nad námi. My prostě musíme hrát až do konce. Ale už teď můžu říct, že sezona dopadla z globálního pohledu nad veškerá očekávání. Před jejím začátkem by nás nenapadlo, že budeme mít kolo před koncem 73 bodů.“ Pokud by byla možnost postupu, ať z prvního nebo nakonec i druhého místa, chlumčanská parta by do I. A třídy šla.

Zlatý hattrick! Bývalí baníkovci potřetí v řadě ovládli turnaj v Německu

Kdo bude nakonec třetí? Meziboří nebo Lenešice?

Meziboří má v tabulce 65 bodů, čtvrté Lenešice bodů 63. O bronzu se tak definitivně rozhodne o víkendu, kdy v krajských soutěžích končí sezona. „Chceme se samozřejmě na bronzové příčce udržet. Víkendový zápas nám vyšel jasně a jsem za to opravdu rád,“ pronesl mezibořský šutér Vojtěch Nesper, pátý muž tabulky střelců. Meziboří zakončí sezonu v sobotu v regionálním derby v Litvínově. Oba kluby od sebe dělí pár kilometrů. „Žádný jednoduchý zápas. Litvínov je na svém hřišti vysoce nebezpečný,“ je jasné Nesperovi.