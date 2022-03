„Z gólů jsem měl radost, ale byl to spíše bojovný zápas. Hrál jsem netradičně stopera, to jsem hrál naposledy v přípravce. Oba góly padly z přímého kopu. Při tom druhém jsem měl štěstí, myslím, že to gólman mohl chytit,“ popisuje Vlastimil Fous.