„Byl to hodně vyrovnaný a dramatický zápas, kdy každý z týmů mohl rozhodnout. Myslím, že nakonec remíza byla spravedlivým vyústěním zápasu. Bohužel v penaltách je to loterie a štěstí se přiklonilo k soupeři,“ viděl litvínovský kouč Tomáš Gergel, který se svým celkem, nováčkem soutěže, drží příjemnou čtvrtou příčku s šestnácti body.

„Byl to vyrovnaný zápas, věděli jsme, že nás v Litvínově nečeká nic lehkého, ale nakonec vezeme dva body z venku a vzhledem k respektu a síle soupeře je bereme,“ řekl trenér lídra tabulky Martin Svoboda a jedním dechem dodal:

„Jen trochu nechápu, proč nás v hezkém počasí vzali na umělku, když mají dvě travnatá hřiště. Nevím, kam tento trend směřuje.“

Po šlágru kola, kterým byl souboj prvního a čtvrtého celku tabulky a sledovalo ho 150 diváků, se lídr tabulky hodlá nachystat na sobotní domácí duel s Údlicemi, které jsou u dna tabulky. „Musíme k tomu přistoupit zodpovědně a pokračovat v dosavadních výkonech. Je jasné, že prohrát nechce nikdo,“ uvedl Svoboda.

Fotbalově roste i další nováček a to Málkov. Ten si naposledy doma po gólech Krchníka, Šlehofera a Odstrčila podal jasně 3:0 Osek a je v tabulce pátý, kdy má jen o bod méně než konkurent z Litvínova.

Parádní formu stále potvrzují také fotbalisté druhého Meziboří, které dělí od chlumčanského lídra jediný bod. Parta kolem kanonýra Vojtěcha Nespera o víkendu smázla doma 4:0 lounskou rezervu.„Jsem rád, že jsme zápas proti nováčkovi zvládli. Louny ukazovaly v posledních zápasech zlepšenou formu, takže jsem rád, jak k tomu naši kluci přistoupili a nenechali nic náhodě. Nula vzadu je pro nás příjemným bonusem,“ chválil mezibořský kouč Petr Spilka defenzivu, která s pěti inkasovanými brankami patří k nejlepším v soutěži.

„Čekal nás houževnatý a někdy až příliš důrazný soupeř. Jeli jsme s mladým týmem, věkový průměr obrany byl dokonce necelých 20 let, neboť hrál i náš A tým a většina zkušenějších hráčů nám chyběla. Chyběli nám tedy zkušenosti, ale na druhou stranu nějaké naši kluci získali do budoucna. Ve většině zápasu jsme se bránili nebo hráli ve středu hřiště. V prvním poločase jsme si vytvořili několik pološancí, kdy hlavně z levé strany hrající Lukášové Jambrich se Střelcem dobře vykombinovali soupeře. Bohužel žádnou z těchto akcí jsme nezakončili gólem, ve většině případů ani střelou. A tak branky dával pouze soupeř. Body zůstaly v Meziboří zaslouženě,“ uvedl Jan Jantoš, trenér FK Louny B, při svém hodnocení.

Další tři body a čtvrtou výhru v osmém zápase připsal Duchcov, který se díky vítězství 2:1 ve Vroutku vrátil do středu tabulky. Hosty dostal po půlhodině hry do vedení z penalty Phan Cong, hned po přestávce zvýšil na 2:0 Jiří Navrátil a domácí stačili už jen korigovat skóre, když se v 70. minutě trefil Vladimír Mlejnek.„Do poločasu jsme měli řadu šancí, měli jsme mít náskok 4:0, ale dáváme na počet příležitostí strašně málo gólů. Vroutek jsme pustili kontaktním gólem do hry, domácí si vypracovali nějaké standardky, ale my jsme po dobrém výkonu zápas zvládli,“ uvedl František Macháček, trenér FK Duchcov, podle kterého by výsledku více slušel stav 6:2 pro jeho tým.

DRAMATICKÁ TABULKA

Čekali byste po osmi odehraných kolech v tabulce jasné pozice? Zapomeňte! Krajská I. B třída B je pořádně vyrovnaná. Poslední Obrnice mají osm bodů, stejně jako další čtyři týmy před nimi. Když pak vystoupáte pohledem výš, tak zjistíte, že šesté Lenešice mají bodů deset. Jedno nebo dvě zaváhání a situace se rapidně při takové vyrovnanosti mění. Stejně tak při bodových ziscích. Zkrátka nikdo nic nemá jisté a týmy se stále musí držet na pozoru! Na druhou stranu to výrazně zvedá dramatičnost soutěže, což přivítají především fanoušci. Zatím svou soutěž si hrají tři nejlepší týmy, mezi kterými jsou jednobodové odstupy. Vedoucí Chlumčany vedou s 22 body, druhé Meziboří má bodů 21 a třetí Strupčice, které také pošilhávají po postupu, jsou na dvaceti bodech. Tady je prostě každý víkend zajímavou konfrontací.