Jeho zásahy nesly zápisy ve 29. minutě, v 58. a v 65. Jeho galapředstavení vyneslo Mezibořským další tři body, takže po dvou kolech krajské B. třídy B mají plný počet bodů a v tabulce druhé místo za vedoucím mužstvem Duchcova.

A co víc? Nesper se po svých třech trefách dostal do čela tabulky střelců soutěže, protože úspěšný už byl v prvním zápase a po dvou kolech má na kontě čtyři zásahy. To samé se zatím povedlo Patrikovi Homolkovi, který hájí barvy Baníku Ohníč. Každopádně Nesper má nakročeno k zisku střeleckého primátu.

Přidá další zásah v následujícím víkendu? To bude jeho celek hostem na trávníku ve Vroutku, které je v tabulce na třetím místě právě za Mezibořím. Tahle podívaná rozhodně má náboj.