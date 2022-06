V sobotu vás čeká finálová odveta proti Perštejnu. Jak jste na to připraveni?

Určitě chceme po dlouhé době krajský pohár vyhrát a postoupit tak do MOL Cupu. Pro nás by to pak bylo zajímavé, jelikož bychom hráli doma proti velmi zajímavému soupeři. Budou chybět dva zranění hráči, ale jinak jsou ostatní pohromadě a jsou připraveni. Všichni se těšíme. Věřím, že dorazí hodně diváků.

Může být nevýhoda pro soupeře fakt, že k vám bude vážit dlouhou cestu?

Nemyslím si. Vemte si, že my jsme na první zápas jeli tu samou vzdálenost. Navíc uprostřed pracovního týdne. Takže si nemyslím, že to bude tak velká výhoda. Bude záležet na tom, v jaké kondici soupeř přijede a jak se celé utkání bude od prvních minut vyvíjet.

V týdnu se definitivně potvrdilo, že v další sezoně budete hrát divizi.

Měli jsme delší dobu avízo, že to první Domoušice prostě nevezmou. Připravovali jsme na to delší dobu. Proto jsme chtěli skončit v krajském přeboru druzí a čekat, zda se někdo nepřihlásí, nebo se někdo sloučí. Vyplnili jsme přihlášku a ono to vyšlo. Teď už to máme černé na bílém.

Překvapilo vás, jak to dopadlo v Domoušicích? Vítěz krajského přeboru místo se místo postupu úplně rozpadl…

Je to těžké. V Domoušicích mají katastrofální stadionu, který by možná stačil na I.B třídu. Špatné kabiny, špatná přístupová cesta, špatné hřiště. Tam se ta divize nedala hrát. No a pak je opustil sponzor. Bohužel, bez peněz se nedá hrát ani okresní přebor. Taková je realita.

Domoušice končí! Za dobrou práci jsme byli potrestáni, řekl trenér Schettl

Už máte připravený rozpočet na divizní sezonu?

Nějaký odhad už mám. Něco jsme našetřili, takže bychom to měli mít přikryté. Vypadli nám nějací sponzoři, takže se snažím to někým nahradit. Daří se to. Díky našemu postupu se mi dva stálí partneři ozvali, že nám zase příspěvek navýší. Co se týče peněz, nebudeme rozhazovat, ale finančně to zvládneme.

Vy jste hráli naposledy divizi v roce 2016. Hádám, že tehdy stačily na soutěž menší peníze, ne?

Hodně záleží na tom, jestli budeme platit rozhodčí. Tehdy to pro nás byla položka okolo sto tisíc. Jezdili k nám třeba sudí až z Českých Budějovic. Teď by se to dělat nemělo, to pro nás bude úleva. Cestování? To vyjde zhruba nastejno. Ono je lepší, jezdit na Prahu, než do Perštejna nebo Kadaně.

Co kádr? Můžeme čekat nějaké posily?

Určitě se ho snažíme posílit. Máme vytipovaných pět hráčů. Dva kluky už máme domluvené. Jde o hráče z vyšších soutěží. Když se tam nechytí, máme domluvu, že u nás budou půl rok na hostování a pak třeba přestoupí. Dva fotbalisté ze současného kádru skončí.

Ta poslední účast v divizi před šesti lety neskončila moc slavně. Jak na to vzpomínáte?

Byla to katastrofa. Měli jsme spoustu zraněných hráčů a hlavně úzký kádr. Kolikrát jsme jezdili na venkovní zápasy v jedenácti, musel hrát i náhradní brankář. Bylo to pak hodně odevzdané. Dostávali jsme dardy, kluky to nebavilo. Spíše vzpomínám na čtyři roky v divizi v letech 2009 až 2013. To jsme většinou hráli kolem desátého místa. Když vše klapne, budeme mít k dispozici 18, 19 hráčů. To je dobrý počet.

Chce se Vilémov v divizi usadit?

Rozhodně do toho nejdeme s tím, že si to jen tak zkusíme a hned spadneme. Chtěli bychom hrát tam, kde to bude bezpečné a nebude hrozit sestup. Budeme nováčci, bude to pro nás oťukávání. Ale já věřím, že se zachráníme. A věřím, že v té divizi chvilku zůstaneme.

Byli všichni hráči pro hrát divizi?

Tohle jsem hodil na trenéra (smích). Říkám – Vlastíku, já už jsem na to starej, už mi to je jedno. Co vím, tak jediný hráč váhal a bál se, že to nezvládneme. Ostatní byli pro. Máme hodně mladých hráčů. Vemte si, že hrajeme přebor šest let. Soupeři se tam moc nemění. Teď to budou nové týmy, nová motivace, mohlo by chodit více diváků. Na to všechno se těšíme.

Hádám, že budete muset upravit i plán letní přípravy, ne?

Já se přiznám, že jsem celý týden neměl čas. Ale ve čtvrtek večer jsme si volali s trenérem a museli to trochu překopat. Začínáme soutěž už 6. srpna. Pokud vyhrajeme sobotní finále, měli bychom tam mít ještě pohárový zápas. Ještě máme B tým, který postoupil do okresního přeboru. Je potřeba ho doplnit mladými, aby tam ti naši dědci nehráli druhé housle.