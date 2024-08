Když loni Obrnice oznámily po 113 letech konec, tak to byl celkem šok. Klinická smrt jim vydržela rok a jsou zpátky. V okresní třetí fotbalové třídě jim tuto neděli startuje sezona. Hrají na hřišti Braňan (11.00). Zajímavá situace je také v okresním přeboru, kam po poslední sezoně postoupily Bečov a Polerady. Oba celky se spolu přetahovaly o jízdenku do vyšší soutěže a nakonec postoupily oba. „Doufám, že se nám bude dařit, nechtěli bychom po sezoně zpátky do nižší soutěže. Že s námi postoupil i Bečov? To je super, je to derby, zajímavý zápas a těšíme se,“ říká poleradský Petr Mayer, který se svým celkem vstoupí do sezony v sobotu doma s 1. FC Dubí (17.30). Bečovští se v sobotu od pěti představí v Trnovanech. „My máme zase ty nejvyšší ambice, kdy bychom se rádi pohybovali na vršku tabulky. Je také fajn, že postoupily Polerady, bude tady více celků z Mostecka,“ řekl bečovský Michal Schön.

Máte volnou sobotu? Co takhle souboj nováčků v Klášterci. Klášterec se bleskově vrátil zpět do I. A třídy. V prvním kole venku přejel 4:1 Libouchec, ukázal, že ve formě jsou stále jeho nebezpeční střelci Lukáš Krok a Milan Faltus a teď si brousí nože na nováčka z Litvínova, který v minulé sezoně bral třetí místo v B. třídě a tím i postup. „Je jasné, že kvalita soupeřů ve vyšší soutěži je jiná a lepší. Ale věřím našim klukům, v trénincích a přípravě vypadali odhodlaně, byli na novou sezonu nahecovaní,“ řekl kouč Litvínova Tomáš Gergel. Klášterec sní o dalším postupu. K trenérovi Pavlu Schettlovi přivedl jako asistenta exligistu Michala Semana, kterého si dobře pamatují i příznivci Baníku Most, v jehož dresu v minulosti hrál. Souboj nováčků startuje v sobotu od 14.00 hodin.

Další zástupce Mostecka v krajské I. A třídě z Horního Jiřetína se představí doma. V prvním kole brali Jiřetínští bod v Krupce a teď v tradičním sobotním čase od 10.30 vyzvou Roudnici. „Postupové ambice v této sezoně rozhodně nemáme. Přípravu jsme měli rozpačitou, prohrávali jsme a někdy i dost vysoko. Výsledkově se nám vůbec nevydařila, ale sezona je něco jiného. Uvidíme, kam dojdeme. Jsem rád, že zůstal trenér Václav Štípek, který umí vypomoci i na hřišti,“ říká jiřetínský šéf Jiří Hyneš.

Kam tento víkend za fotbalem?

Přinášíme kompletní přehled zápasů týmů z Ústeckého kraje od nejvyšší soutěže až po okresní fotbaly.

CHANCE LIGA: Slavia Praha – Teplice (sobota 17.00)

CHANCE:NÁRODNÍ LIGA: Varnsdorf – Chrudim (neděle 17.00)

3. Česká fotbalová liga, skupina A: Petřín Plzeň – Chomutov (sobota 10.15)

3. Česká fotbalová liga, skupina B: Ústí nad Labem – Česká Lípa (pátek 18.00), Baník Most-Souš – Hradec B (sobota 15.00), Teplice B – Brozany (neděle 10.00)

4. Česká fotbalová liga, skupina B: Štětí – Český Brod (sobota 10.15), Březová – Ústí n. L. mládež (sobota 10.15)

Krajský přebor: Neštěmice - Modlany (sobota 10.15), Oldřichov - Proboštov, Litoměřicko - Most-Souš B (oba sobota 10.30), Srbice - Dobroměřice, Jílové - Ledvice, Žatec - Děčín (vše sobota 17), Kadaň - Černovice (neděle 15), Louny - Bílina (neděle 17).

I. A třída: Rumburk - Nové Sedlo (sobota 10.15), Horní Jiřetín - Roudnice, Lovosice - Krupka (oba sobota 10.30), Klášterec - Litvínov, Pokratice - Spořice (oba sobota 14), Lenešice - Libouchec (sobota 17), Spořice - Bohušovice (neděle 15), Ervěnice-Jirkov - Dušníky (neděle 17).

I. B třída, skupina A: Svádov-Olšinky - V. Březno (sobota 10.30), Malšovice - Hostovice (sobota 13), Litoměřicko B - Chuderov, Sebuzín - Trmice, Jiříkov - Lukavec (oba sobota 13.30), Úštěk - Heřmanov, Střekov - Mojžíř, Neštěmice B - Žitenice (vše neděle 17).

I. B třída, skupina B: Málkov - Kryry (sobota 10.15), Březno - Černčice (sobota 10.30), Osek - Buškovice (sobota 11), Duchcov - Chlumec, Blažim - Louny B (oba sobota 13.30), Meziboří - Dubí (neděle 10.30), Údlice - SK Kadaň, Dobroměřice B - Chlumčany (oba neděle 17).

8. liga - okresní přebor: Modlany B - Košťany (sobota 10), Kladruby - Soběchleby (sobota 10.30), Novosedlice - Rtyně (sobota 14.30), Unčín - Kopisty (sobota 15), Polerady - 1. FC Dubí (sobota 17), Proboštov B - Oldřichov B (neděle 10.15), Ohníč - H. Jiřetín B (neděle 15.30).

9. liga - III. třída, skupina A: Duchcov B - Louka (sobota 17.30), Ohníč B - Háj, Braňany - Obrnice (oba neděle 11), Hostomice B - Hrobčice (neděle 16).

9. liga - III. třída, skupina B: Suché B - Hostomice, Trnovany B - Srbice B (oba sobota 10), Kostomlaty - Sobědruhy (sobota 15), Lahošť - Zabrušany (neděle 17.30, UMT Edisonova).