VIDEO: Kimova dalekonosná raketa nastartovala obrat mosteckého béčka

Mostecký fotbalista Kim Minseo se ukázal v zápase baníkovské juniorky a Neštěmic tím správným žolíkem. Trenér Stanislav Hofmann poslal korejského borce do zápasu po změně stran a nepříznivém stavu pro Most 1:2. A hbitý šikula zavelel k obratu parádní trefou (viz. video).

Střela Kima Minsea, která skončila v neštěmické síti. | Video: Deník/Václav Veverka