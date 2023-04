„Ano, výsledky teď máme jako na houpačce, děláme až příliš moc chyb, které vedou ke gólům a tím si to celé komplikujeme. Nicméně nálada v kabině teď panuje dobrá, protože hrajeme hru, kterou hrát chceme, od toho se odrážíme a věřím, že se to teď promítne i do výsledků. Vítězství v Lenešicích nám dodalo víru v to, že tyhle těžké zápasy dokážeme zvrátit ve svůj prospěch,“ popisuje Jan Jonáš.

Ve dvou posledních zápasech Jonáš zvládl nastřílet čtyři branky, v sezoně jich má celkem osm. „Cítím se dobře, ale to celý tým, já se snažím hlavně pracovat pro mančaft a odvádět takovou tu černou práci. Samozřejmě jsem rád, že se mi v posledních dvou zápasech střelecky dařilo a že jsem góly mohl pomoci týmu. Ale je hrozně důležité, že ty góly dokáže dát kdokoli z týmu,“ usmívá se litvínovský střelec.

Zbytek sezony je pro něj těžké odhadnout. Jeho celek je na čtvrtém místě se ziskem 39 bodů. O deset bodů více ale mají třetí fotbalisté Meziboří a lídři ze Strupčic a Chlumčan si už dost možná hrají vlastní soutěž. „Teď už to bohužel není v našich rukách. Kvůli našim nevyrovnaným výkonům jsme nabrali celkem velkou ztrátu. Do každého zápasu ale jedeme s jasným cílem a to vyhrát. Na nás je teď pravidelně sbírat body a vyvinout tak tlak na soupeře. Věřím, že lepší umístění ještě urveme,“ uzavírá Jan Jonáš.