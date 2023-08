V Brandově už je tradicí, že poslední prázdninovou sobotu se na místním fotbalovém hřišti hraje vzpomínkové utkání na dlouholetého funkcionáře místního Sokola Josefa Mitošinku. Letos se hrálo poprvé na zmenšeném hřišti v počtu 6+1. Po delší době střetnutí ovládli veteráni FK Baník Most, který nakonec slavil 6:4 (3:2).

Momentka z fotbalové soboty na Brandově. | Foto: Jan Štefko

„Poměrně slušná návštěva viděla na obou stranách hezké fotbalové akce, které byly okořeněny i brankami. Nejprve se třikrát po sobě trefili bývalí hráči Baníku Most, když nejprve hezkou přihrávku za obranu proměnil Miroslav Jeník, pak přidal dvě branky Rostislav Broum. Do poločasu do poločasu se domácím podařilo snížit na rozdíl jediné branky,“ popsal za mostecký Baník Jan Štefko.

FOTO, VIDEO: Mezibořští fotbalisté popřáli svému 90letému pokladníkovi

Ve druhé poločase mostečtí hráči navýšili své vedení na 6:2, když se postupně trefili znovu Rostislav Broum a Miroslav Jeník a poslední branku baníkovců přidal Jan Zajáčik. Ovšem domácí závěrečným tlakem snížili na konečný stav 4:6.

Sestava FK Baníku Most: Jan Kohl, Václav Krupička - Miloš Vítek, Bohuslav Rejlek, Emil Scheithauer, Rostislav Broum, Jan Zajáčik, Luboš Antala, Jiří Kára, Miroslav Jakubec, Miroslav Jeník.