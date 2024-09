„Po soustředění hned na pohár, to bylo hodně náročné, ale všechny jsme se v týmu kously a chtěly zkrátka vyhrát. Podařilo se to,“ usmívá se jedna z tahounek mosteckého týmu Renáta Kotulová, která nastupuje společně se svým dvojčetem Natálií. Obě šestnáctileté holky se od tohoto víkendu staly natrvalo hráčkami Baníku Most.

Renáta Kotulová má od startu druhé ligy na kontě tři góly. Věří v úspěšné rozšíření sbírky. Je nutno říct, že zatím byli soupeři z kategorie těch slabších. Velké týmy a boje teprve přijdou. „Já se osobně zatím cítím moc dobře, nějaké góly mi tam už spadly, ale to plyne z naší hry a také z holek, které mám kolem sebe,“ poukazuje Kotulová a chválí, jak si tým sedl: „Hra a kolektiv, to vše se celkově zlepšilo a díky tomu se nám také start do sezony povedl. Máme v kabině fajn partu, to si myslím, že dělá hodně,“ přemítá Renáta.

Loni dorostenky jako nováček druhé ligy skončily na skvělém pátém místě. Letos dostala soutěž jiný formát, rozdělila se na dvě skupiny. „Samozřejmě by se nám líbilo soutěž vyhrát, ale uvidíme. Maximálně však myslíme na to třetí místo, zkrátka na top trojku,“ uzavírá talentovaná fotbalistka, kterou o víkendu s týmem čeká cesta do Rakovníka.

Sezonu fičákem odstartovaly také divizní ženy

V uplynulém víkendu odstartovaly do nové sezony v Divizi A také mostecké ženy. V prvním kole cestovaly do Mladé Boleslavi a byl z toho výprask kola, když Mostečanky boleslavský Sporting vypráskaly 7:0. Adéla Hrdličková a Sabina Šimonková si připsaly po dvou trefách a k nim se pak přidaly Monika Schubertová, Pavla Voláková a Veronika Tošnerová.