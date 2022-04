Domoušická parta dala zapomenout na nedávné klopýtnutí a připsala už devatenáctou výhru. „Výsledkově jsme to zvládli, ale herně to stále nebylo ono a podle mého názoru jsme měli vyhrát vyšším rozdílem. Povedlo se nám prvních dvacet minut, ale pak jsme nedokázali využít šance Pavel Verbíř vyrovnal a my jsme to naštěstí zlomili díky střídajícím hráčům čtvrt hodiny před koncem. Stále nám tam chybí ale taková lehkost, hlavně směrem dopředu,“ uvedl domoušický trenér Pavel Schettl, po výhře 2:1 nad celkem Modlan.

Domoušice vedou tabulku o 11 bodů, druhé jsou Srbice, které porazily Spartak Perštejn 3:2.Už ve 2. minutě je dostal z penalty do vedení Denis Egrt, ve druhém poločase se dvakrát trefil Adam Švábenský.

Vilémov je nejlepším jarním týmem. Prokázal to i na půdě Kadaně, kde zvítězil 1:0. Jedinou trefu v utkání, kde moc šancí nebylo, trefil v prvním poločase vilémovský Rybář.

Souček vyrovnal, poté ale byl zklamaný. Posílal vzkazy zraněnému protihráči

„Byli jsme více na míči, dobrou předfinální fází hry jsme se dostávali do příležitostí, ale finální řešení bylo dnes bohužel nepřesné. Prosadili jsme se pouze jednou, po kombinaci středem hřiště. Naše defenzivní činnost byla celé utkání výborná a soustředěná. Domácí jsme pustili pouze do dvou příležitostí. Naše nejtěsnější vítězství je ale zcela zasloužené a velmi si ho vážíme,“ hodnotil těsné vítězství Vlastimil Chod, kouč Vilémova.

Až penaltové kopy musely rozhodnout o vítězi střetnutí mezi domácí rezervou FK Baník Most-Souš a hosty ze Žatce. V normální hrací době skončil zápas remízou 1:1 a v penaltách duel ovládli Mostečané, kteří brali bonusový bod. „Zlaté dva body, nebyl to vůbec jednoduchý zápas. Nám se v prvním poločase vůbec nedařila kombinace a soupeř kvůli naším nepřesnostem hrozil. Nakonec to skončilo remízou a rozhodli jsme v rozstřelu,“ těšilo mosteckého trenéra Stanislav Hofmanna.

Příjemnou šestou příčku si v tabulce udrželi fotbalisté Horního Jiřetína, kteří zvládli duel na trávníku předposledního Oldřichova, který se dostal do vedení už po dvou minutách hry, ale Jiřetín otočil a slavil 4:2.

„Ta brzká branka, kterou nám Oldřichov dal nás nakopla a jsem rád, že jsme dokázali ještě do poločasu srovnat. Ve druhé půlce už to byl zápas podle mých představ. Oldřichov se ukázal jako houževnatý soupeř. Nás těší tři získané body,“ řekl jiřetínský kouč Radek Lilko, který před jarem říkal, že by svůj tým rád posunul do TOP 4 krajského přeboru.

FOTO: Litvínov čepoval v Soběchlebech desítku. Vrchními byli Liška a Hajník

Další dva body do tabulky připsalo Jílové na půdě Lovosic. Tým z Děčínska prohrával už o dvě branky, v poslední čtvrthodině ale dokázal skóre srovnat a nakonec zvládl i ošidný penaltový rozstřel.

„Vzhledem k vývoji utkání jsou ty dva body asi dobré. Ale celkově jsme byli jasně lepší. Podle mě jsou Lovosice jasně nejslabší tým celého krajského přeboru. Tady to chtělo tři body,“ přiznal Ondřej Barilla, kouč Jílového. „Na druhou stranu jsme mohli i prohrát. Za stavu 0:2 nás podržel Mára Smutný. Prohrávat o tři branky už by bylo asi rozhodující. Ale jak jsem řekl, ve finále jsou ty dva body ještě dobré,“ poznamenal kouč aktuálně desátého celku v tabulce.

BRNÁ MÁ PRVNÍ VÝHRU

První jarní výhry se konečně dočkala Brná. Ty loupila v Litoměřicích, kde v poločase prohrávala 0:2. Díky dvěma slepeným trefám Michala Hanicha ale srovnala, v závěru jí trefil tři body Demčenko, jehož zásah ještě pojistil v nastavení Gajdarski.

„Pro nás je to zbytečná prohra, asi ztráta koncentrace,“ krčil rameny zklamaný trenér domácích Štefan Knapík. „Zápas se vyvíjel podle našich představ. Věděli jsme, že proti nám stojí zkušený tým, který má hodně kvalitní individuality, ale v první půli jsme přečkali několik jeho šancí, osmělili jsme se, zrychlili přechodovou fázi a výsledkem byly dva naše góly. Bohužel po pauze vytěžili hosté z minima maximum, ze čtyř střel na bránu dali dva góly a vyhráli. Hodně jim pomohl první gól, za stavu 2:2 to pak bylo o tom, kdo dá gól,“ doplnil.

Otepka si dal od fotbalu oddych. Netrénuje, s kamarády hraje ve volnu hokejbal