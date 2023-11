Důvod Tancošova konce? Sportovně není spokojený. Rozčarovala ho malá docházka na trénincích, navíc náročné dojíždění. Když pak zjistil, že na trénink přišlo hráčů jako do mariáše, už neměl síly.

„Když se vám na tréninku sejde šest nebo osm lidí, tak na to nemáte už po čase nervy. Nežiju už v Mostě, ale na baráku a dojíždět na tréninky osmdesát nebo sto kilometrů se začne po čase zajídat. Před pár týdny bylo na tréninku třináct lidí, ale to je spíše výjimka. Když pak přijde deset kluků a z toho jsou tři brankáři, tak mi to hlava nebere,“ řekl Deníku Josef Tancoš, který zakončil podzim s Jiřetínem na sedmé příčce tabulky.

„Mrzí mne to, byl jsem vždycky zvyklý pracovat na profesionální úrovni, ať už u mládeže nebo v krajském přeboru s mosteckým týmem, ale tam to bylo jiné a docházka skvělá. Navíc už jsem také starší a sportovně mne tohle neuspokojuje,“ dodal zkušený trenér a ještě se vrátil k těsné porážce v Bílině.

„Vyrovnaný zápas, kterému by podle mne více slušela remíza, ale domácí byli nakonec šťastnější. Měli jsme opět dost šancí a možností, ale naráželi jsme na naší špatnou koncovku,“ dodal trenér.