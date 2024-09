„Bývalá umělá tráva už došla svého konce a tak byla nutnost výměny. Byla tady více jak dvanáct let a výměna už byla na místě. My jako klub ji budeme využívat opravdu naplno, protože umělá tráva je hlavně pro zimní období, takže od změny času má umělka denodenní program a není skoro místečko volné, aby se mohla například pronajímat i třetím složkám. A myslím, že bychom i pro jarní a podzimní režim toho letního času tam rozšířili některé tréninky a mohli bychom si tak přírodní trávníky držet na co nejvyšší úrovni. Umělka tak půjde do tréninku i v běžném roce,“ řekl ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala k novému umělému povrchu, který vyšel na osm až devět milionů korun.

Nová umělka na Souši byla slavnostně uvedena do provozu. | Video: Deník/Václav Veverka

Výměna umělého trávníku probíhala ve fotbalovém areálu v prázdninovém období. Slávu na Souši přivítali hlavně mladí fotbalisté, kteří se po trávě proběhli, zakopali si a ještě si mohli nechat podepsat kartičky od slávistických i mosteckých hráčů a hráček, kteří přímo na novém hřišti uspořádali autogramiádu. Svou sadu podpisových kartiček dostal i primátor Mostu Marek Hrvol.