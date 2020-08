1) Nedonutila vás dlouhá pauza ukončit kariéru? Budete pokračovat?

2) Jak dnes vnímáte mladé hráče?

3) Jak se změnilo od vašich začátků trénování?

4) Co vám z dřívějších dob nejvíce chybí?

OKRES MOST

Petr Johana

Věk: 43 let

Tým: SFK Meziboří

Soutěž: I.B třída

1) Vypomáhám v domácích zápasech SFK Meziboří a tak uvidím, zda to půjde vše časově skloubit, protože jsem navíc hlavním trenérem u spojeného divizního celku FK Baník Most-Souš.

2) Potřebujeme mladé hráče, jsem teď moc rád, že máme spojený tým Baníku Most-Souš a velmi dobře fungující mládež, která nám pak lépe doplní tým pro dospělý fotbal. Vybavuju si, že když jsem trénoval FK Baník Souš, tak jsme ke konci sezony, kdy hráči chyběli, měli problém naplnit soupisku.

3) Pocházím z Meziboří, což je vesnička asi patnáct kilometrů od Mostu, a s fotbalem jsem začal právě tam. Otec hrál fotbal, takže to byl přirozený a nenásilný přechod syna k fotbalu. Chodil jsem s ním na tréninky v době, kdy v Meziboří trénoval tým mužů. Já jsem nikdy neměl moc talent, všechno jsem si musel vydřít v tréninku.

4) To se nedá tak lehce říct, ale když to vezmu u sebe, tak rád vzpomínám na svůj první gól. Můj první ligový gól padl po rohovém kopu v domácím utkání proti Českým Budějovicím. Mám pocit, že padl z prostoru první tyče. Naběhl jsem tam, objevil se balon, nastavil jsem hlavu a spadlo to do brány. Byl to zážitek na celý život.

OKRES CHOMUTOV

Patrik Gedeon

Věk: 45 let

Tým: FC Chomutov

Soutěž: Divize

1) Uvidím, jak bude sloužit zdraví. Od toho se bude vše odvíjet, ale samozřejmě, že bych chtěl s fotbalem pokračovat. Uvidíme…

2) Dneska mají mladí hráči hodně možností. Je jiná doba, všechno šlo strašně dopředu, i fotbal se vyvíjí. U nás v chomutovském týmu máme ale šikovné mladé kluky.

3) Šlo to strašně moc dopředu. My ještě pamatujeme takové ty klasické začátky, ale dneska mají hráči k dispozici už i moderní techniku, výživové poradce, jsou sledovaní sporttestery, počítači. To my jsme za našich mladých let neznali. V tomhle je to obrovský skok.

4) Na tohle se těžko odpovídá. S profesionálním fotbalem jsem před roky skončil a do Chomutova se vrátil vlastně jako domů. Pořád se motám kolem fotbalu, je to celý můj život a jsem spokojený.

OKRES ÚSTÍ

Jiří Novák

Věk: 45 let

Tým: TJ ČSAD Libouchec

Soutěž: I.A třída

1) Určitě budu. Dokud mě to baví, jsem zdravý a hlavně dokud je o mě zájem. Až přijde čas přepustit místo mladším, nebudu se bránit.

2) Momentálně mě překvapují. V Libouchci je teď hodně mladých hráčů, kteří mají chuť do fotbalu. Dříve tomu bylo tak, že mladíci chtěli hrát, ale nedávali tomu maximum. Za mých dob jsme si místo v sestavě museli zasloužit, dnes už to někteří berou jako samozřejmost.

3) Podle mého se v dnešní době méně trénuje. My jsme šli po tréninku ještě dál na hřiště. To, co jsme tam natrénovali, dnes řada mladých nedožene. Ta vůle udělat něco navíc mi dnes chybí.

4) Úcta ke starším hráčům. Když mně někdo v mládí radil, učil jsem se. Co mi zkušenější hráči říkali, bral jsem, jako svaté, všichni mí vrstevníci se učili od starších. Dnes si to řada těch kluků neumí přebrat, ale to je i dnešní dobou.

OKRES TEPLICE

Michal Doležal

Věk: 43 let

Tým: SK Baník Modlany

Soutěž: Krajský přebor

1) Budu pokračovat! Míra Janota hraje v padesáti okresní přebor, tak klidně budu taky hrát do padesáti. (úsměv) My jsme ta generace, která má fotbal na celý život. Navíc jsem měl štěstí, že se mi vyhýbala zranění, nohy mám v pořádku.

2) Máme z naší mládeže radost, nově máme i dorost. Je to naše budoucnost! Těším se na to, že si zahraji se svým synem. Je mu 14 a půl, rok hraje rok a půl. Za dospělé smí hrát mistrák od patnácti. Už hrál v áčku v létě na turnaji.

4) Dřív se chodilo hodně do hospody tmelit partu. Na vesnicích to samozřejmě platí pořád, ale já do naší hospůdky u hřiště nechodím, jsem napůl abstinent. Hlídám se, hlavně ve sladkém. Snažím se udržovat, abych mohl hrát, i se mi podařilo zhubnout.

OKRES DĚČÍN

Petr Voříšek

Věk: 41 let

Tým: FK Junior Děčín

Soutěž: I.B třída

1) Určitě ne. Naopak, slíbil jsem vedení Junioru Děčín, že se budu snažit pomoct. A to chci dodržet, pokud to bude mít smysl. Fotbal mám pořád moc rád, chvíle po vyhraném zápase jsou prostě k nezaplacení.

2 - 4) Mladí hráči jsou prostě jiní, téhle generaci vůbec nerozumím. Není lepší doba pro fotbal, než teď. Vybavení, hřiště, umělá tráva, super terény. Hráči by se měli neskutečně zlepšovat. Ale ono tomu tak není. Jsou líní, ničeho si neváží, absolutně bez respektu. Nemají žádný cíl a motivaci něco dokázat. Nejde srovnávat mou generaci a tu současnou. Ale my jsme neměli nic a přesto jsme se prosadili do velkého fotbalu. Byli jsme totiž hladoví a měli chuť něco dokázat. To teď absolutně chybí. Chci jen nakousnout, aby zase začali mladí kluci makat. Ano, je to dřina, ale stojí to za to. Chvíle, kdy posloucháte na hřišti českou hymnu v národním týmu, nebo znělku Ligy mistrů. To je prostě úžasný. Nepodaří se to každému, ale být profi fotbalistou je krásná věc. Asi nejdůležitější je, že ve sportu se pořád učíte mít disciplínu k životu a být dobrým člověkem.

OKRES LITOMĚŘICE

Jaromír Hubený st.

Věk: 44 let

Tým: SK Roudnice n. L.

Soutěž: I.A třída

1) Nedonutila, určitě chci pokračovat dál.

2) Myslím, že by jim prospěla větší konkurence starších hráčů, což u nás moc není. My máme hodně mladý tým, a pak jsem tam já (smích). Ale baví mě s nimi spolupracovat a hrát.

3) Řekl bych, že dnes jsou intenzivnější tréninky, ale neběhá se tolik. Dříve jsme běhali dlouhé tratě, třeba 6 kilometrů, dnes se všechno dělá na hřišti a tato příprava se přesouvá do nějaké individuální roviny.

4) Asi diváci, kterých v době, kdy nebyl internet a další věci, chodilo podstatně víc, ale jinak mi to přijde stejné.

OKRES LOUNY

David Holeček

Věk: 45 let

Tým: FK Dobroměřice

Soutěž: I.A třída

1) Přestal jsem hrát fotbal. Možná dočasně, ale teď prostě nehraju. Neuznávám, když je někdo hrajícím trenérem, nemá to pak pod kontrolou.

2) Děti mají spoustu jiných lákadel, což za nás nebylo. Teď jdete po městě, vesnici, a hlavně ve městech vůbec nevidíte děti venku sportovat. Spíš jsou v obchoďácích nebo u mobilů a tabletů. To je špatně. Když dítěti dáte mobil, auto, peníze, tak nemá motivaci sportovat. Může se pak stát, že bude málo mladých sportovců, kteří nahradí současné generace dospělých.

3) Někdo si řekne, že jsme burani z vesnice, ale kdybyste viděli to prostředí, které k fotbalu máme, ty zapálené funkcionáře… Jsem tam spokojený. Na trénink chodí 18 lidí, cítím velkou chuť do fotbalu. Sice jsem nechtěl nikdy trénovat, ale chytlo mě to.