Kvalitní dvouměsíční přípravu má za sebou rezerva FK Baník Most-Souš. Po podzimu šestý celek krajského přeboru totiž trénoval společně s divizním áčkem, které myslí na postup do třetí ligy. A trenér Stanislav Hofmann byl spokojený. „Je samozřejmě pro naše hráče lepší, když trénují s kvalitními fotbalisty, které v áčku máme. Posouvá je to samozřejmě zase dál,“ říká kouč mostecké rezervy Stanislav Hofmann.

Béčko v krajském přeboru působí jako stanice pro hráče na cestě do A týmu. Tady rozvíjí svoje schopnosti a chystají se na lepší fotbal ve vyšší soutěži. „Myslím, že pro jarní část soutěže máme kvalitní tým. Nachystaní jsme také skvěle a tak uvidíme, na co to bude v soutěži stačit. Myslím, že bychom se v klidu mohli pohybovat do toho osmého místa. Hlavním naším cílem ovšem je připravovat fotbalisty pro přechod do vyšší soutěže,“ přemítá zkušený kouč dlouhodobě svázaný s Mostem.

Lvi mají mečbol! V pátek mohou doma slavit postup do finále play off

Mostecko má v krajském přeboru dva celky – baníkovskou rezervu a Horní Jiřetín, který skončil po podzimu hned za Mostem na sedmém místě. V losu tak opět bude regionální derby, které se uskuteční o víkendu 23. dubna na stadionku v Horním Jiřetíně. Z podzimního měření sil vítězně vyšel Horní Jiřetín, který Most na jeho půdě přemohl těsně 1:0. Bude teď odveta v rukách baníkovců?

Jiřetínský trenér Lilko myslí na TOP 4

Vylepšit po podzimu sedmé místo v tabulce krajského přeboru a posunout se tabulkou výš. To jsou plány Horního Jiřetína před odvetnou částí soutěže.

„Jsme ve středu tabulky, ale já bych si přál hrát výše. Ideální by pro nás bylo dostat se mezi čtyři nejlepší týmy,“ plánuje jiřetínský trenér Radek Lilko.

Pro Jiřetín to není nesplnitelný úkol. Na sedmém místě disponuje 22 body. Na čtvrtou příčku jich ztrácí pouhých pět, navíc si trenér Lilko pochvaluje i zimní přípravu. Když se to Jiřetínu sejde, tak může překvapit!

„S přípravou jsem spokojený scházelo se nám dvanáct až čtrnáct hráčů. Navíc jsme absolvovali také třídenní soustředění a sehráli tři přípravné zápasy. Myslím, že i tým máme zajímavě poskládaný, kdy nechybí zkušenost a mladší hráči. Některé nové jsme také přivedli. Uvidíme, na co to nakonec bude stačit a jak se nám povede do jara odstartovat,“ přemýšlí trenér Horního Jiřetína.

KVÍZ: Základní část hokejové extraligy skončila. Sledovali jste ji?