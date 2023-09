„Musím si to vyžrat,“ říká Deníku jiřetínský srdcař, který nenechal tým na holičkách. A přesto mohl. „Nabídky jsem měl a hodně zajímavé i finančně, ale spadlo se a tak se chci pokusit o rychlý návrat,“ dodal Aschenbrenner, kterého ve fotbalovém světě všichni přezdívají za Ášu. Jenže jaké to je o soutěž níž? Šest kol odehraných a Jiřetín je na dvou výhrách a čtyřech prohrách.

„Začátek sezony nám nevyšel, tak jak jsme chtěli a bohužel v tom pokračujeme. Před soutěží nastalo pár změn a zatím si to nesedlo. Nemůžeme najít vhodnou sestavu, takže improvizujeme. Někteří si nepřinesli formu z kraje,“ popsal Aschenbrenner.

FOTO, VIDEO: Bečov válí, po výhře nad béčkem Ohníče se drží na druhé příčce

„Dostáváme dokola stejně hloupé góly a nedokážeme se z toho poučit,“ vidí jiřetínský brankář, která má srovnání s nejvyšší krajskou soutěží.

„O I. A třídě jsem něco málo věděl respektive věděl, kdo jak hraje, kde kdo hraje a jaký tým jak skončil minulou sezonu. Ale zatím mě překvapila zázemí, přesněji hřiště, kde jsme hráli venku, byla naprosto super. Kvalita, v přípravě jsme hráli většinou s I. A třídou a poráželi je, ale doba se mění. Náš tým prošel obměnou a bohužel to dle hry a ani výsledků není ono,“ dodal jiřetínský brankář.

Byl to boj. Důležité tři body, oddechl si trenér Dušníků Lédl

Nadřeli se, ale mají výhru. „Důležité tři body,“ neskrýval radost po úporné bitvě trenér Dušníků Petr Lédl. Jeho svěřenci udolali Horní Jiřetín i díky dvěma brankám kapitána Šimrala 3:1.

„Bylo to oboustranně opatrné utkání, oba týmy chtěly vyhrát, tím trochu trpěla koukatelnost toho zápasu. Hrál se silovější fotbal, bylo to takové 'někam to urvat na jistotu.' Paradoxně více ze hry měli asi hosté, ale do žádných velkých šancí jsme je nepustili, naopak jsme se sami dostali do vedení. Ve stejném duchu se pak nesl i zbytek zápasu, hrálo se hodně ve středu pole, hra byla neuspořádaná,“ líčil kouč vítězů. „Nám se však tentokrát konečně povedlo proměnit šance, které jsme si vytvořili, a byť soupeř ještě poměrně brzy korigoval na 1:2, téměř vzápětí jsme přidali pojistku a tím zlomili jeho odpor.“

„Za stavu 2:1 jsme šli sami na branku, ale nedali a platilo nedáš dostaneš. Myslím, že jsme si minimálně měli odvést bod, protože šance jsme měli, ale nedařilo se nám v zakončení,“ řekl trenér Jiřetína Josef Tancoš.

Olympijský festival začne nabízet ubytování u jezera Most během her v Paříži