Stejně jako spoustu dalších mužstev, i Spořické zasáhl koronavirus; dlouhá pauza se na týmu podepsala. „Někteří přibrali pár kilo, když se nehrálo, dodneška se srovnávají. Až teď jsou na úrovni jako před koronavirem.”

Jak už Svoboda zmínil, největším problémem je ale dostatek kvalitních hráčů. „V zimě musíme doplnit, aby nás bylo víc, abychom kousali. Krajský přebor bychom chtěli, ale fakt je nás málo. To nás sráží. Rozhlédneme se po hráčích v okolí, ale všude jich mají nedostatek. A my nechceme oslabovat soupeře tak, aby je to položilo. A pokud někdo z nás nechce hrát, chce jít jinam, tak mu ve štěstí bránit nebudeme.”

Klubovou osobností je Rostislav Broum, muž, který nabral zkušenosti v celostátních soutěžích jako hráč Teplic nebo Mostu. „Rosťa je pro nás důležitý. Jen škoda, že se zranil. Společně s ním kluky trénuji a věřím, že časem to bude dělat Rosťa sám, zatím má ale hodně své práce.”

Velkou výhodu mají fotbalisté Spořice v prostředí, které je jim k dispozici. „Areál je parádní, často ho využívají různé kluby pro svá soustředění. A hraje se tu prestižní Spořická liga žáků, přijíždějí mládežnické týmy Sparty, Slavie, Teplic a dalších známých klubů. Hodně nám pomáhá obec. Její podpora je velká. O stadion se staráme sami, ale i v údržbě máme od ní podporu. Teď třeba máme novou vřetenovou sekačku, ta dělá rozdílové hřiště,” libuje si klubový manažer.

V současnosti prochází rekonstrukcí tribuna. „Dovnitř tekla voda. Obec to dala dohromady. Budou se dělat vnitřky, zase to tu bude parádní. Věříme, že na jaře budou chodit diváci fandit. Občas jsme hráli v nevhodných termínech, třeba i proti duelům blízkých Ervěnic, Černovic. Do budoucna chceme hrát o nedělích.”