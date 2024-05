„Byl to ale těžký zápas," upozorňuje Tykal, který si s přesnou muškou potykal v 19., 25. a 60. minutě. První gól dal z pokutového kopu, poté přesně mířil ze hry. „Asi mám formu, štěstí se drží při mně," usmíval se sympatický střelec. „Nejvíce nám pomohl můj třetí gól, který nás uklidnil."

Litvínovští běhali, snažili se v boji o přední příčky vzdorovat, jenže po devadesáti minutách měli hlavy dole. „Podle mě rozhodl první poločas. To jsme Lenešicím darovaly dva góly. Něco takového proti týmům, jako jsou Lenešice, udělat nemůžete," zlobil se litvínovský Matěj Charamza.

Jeho tým se poté ze všech sil snažil skóre zkorigovat, ale neuspěl. „Věřím, že kdyby se šlo do kabin za stavu 1:2, tak bychom s tím zápasem ještě něco udělali. Takhle jsme do druhé půle šli s tím, že musíme dát co nejrychleji kontaktní branku. Od toho se vše odvíjelo. Měli jsme šance, ale branku jsme nedali, tak rozhodly Lenešice."

Litvínov rozhodně nebyl horší, jenže doplatil na zmiňované chyby a také na neproměňování šancí. Charamza ale nehází flintu do žita. „Ještě bude hodně kol. Máme na to, abychom bojovali o první místo a na konci sezony zvedli pohár. Chceme postoupit!" tvrdí.

Lepší výchozí pozici sesadit Klášterec ale mají Lenšice, které na ně ztrácí pět bodů. Tykal dobře ví, že lídr má vše ve svých rukou a on se spoluhráči musí čekat na jeho zaváhání. „Je tam hodně kol, budeme bojovat a uvidíme."