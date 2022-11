Slzy v Baníku Most. O víkendu tragicky zahynul fotbalista Petr Bohata

Mostecký fotbal se halí do černé barvy. O víkendu tragicky zahynul fotbalista Petr Bohata, kterého si fanoušci pamatují především v dresu Baníku Most, nebo Baníku Souš. Bylo mu třiatřicet let.