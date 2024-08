Byl to víkend dvou baníkovských premiér. Trenér Stanislav Hofmann si užil vítězné povýšení z juniorky ke třetiligovému áčku a nový kouč mostecké juniorky Luděk Altman kolegu napodobil a skvěle vkročil do nové sezony v krajském přeboru. První tým FK Baník Most-Souš vyloupil 3:1 jabloneckou rezervu, juniorka si doma na Souši poradila 3:1 s nováčkem krajského přeboru z Junioru Děčín.

Skvělá zpráva? Při chuti je stále mostecký buldok a útočník Jindřich Novotný. V poslední sezoně získal korunu krále střelců ve třetí lize a tam, kde skončil, tam navazuje. Novotný se v Jablonci prosadil dvakrát – ve 36. a 54. minutě. Domácí jen kosmeticky upravovali, aby je osmnáct minut před koncem střetnutí Filip Šimeček z penalty definitivně položil na lopatky.

Nuda ovšem nebyla ani na mostecké juniorce. Jak už bylo řečeno, tak klub výrazně omladil a to dokonce tak, že vstoupil do sezony s nejmladším kádrem v historii klubu, když ho tvoří hned 13 hráčů, kteří nejsou déle jak jeden rok pryč z dorostu. Nováčka z Děčína baníkovci prohnali a slavili 3:1.

„V prvním kole je to vždycky těžké – každý chce uspět, začít novou sezonu s výhrou, což se nám tedy podařilo. V první polovině se nám hra ještě líbila, ta druhá půlka už byla spíše o boji. Kluci to ale zvládli, jsme rádi. Nejmladší tým v kraji? Výhoda kluků je, že jsou zvyklí trénovat a myslím si, že za rok, za dva z nich budou zkušení borci. Myslím, že čím dříve začnou, tím lepší to pro ně jen bude,“ byl spokojený asistent trenéra mostecké juniorky Lukáš Ištok.

Děčínský Junior cepuje bývalý sparťan a reprezentant Petr Voříšek. Porážka nebolela. „My jsme jako Děčín obrovsky rádi, že jsme postoupili do kraje. Hrozně jsme se na zápas a začátek těšili. Musím říct, že Baník Souš má mladý, dravý tým. Jejich kluci mají základy, které třeba naši kluci nemají, ale bojovali jsme, snažili jsme se jim to znepříjemnit, ale domácí zaslouženě vyhráli. My se ale nevzdáváme, budeme makat dál. Pro naše kluky jsou to zkušenosti,“ řekl Petr Voříšek.