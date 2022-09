„Vstup do sezony nebyl pro nás úplně ideální, když jsme v prvním zápase získali pouze bod s nováčkem z Novosedlic. Nadcházející tři zápasy už byly podstatně lepší, když jsme v ani jednom neinkasovali gól. Start tedy pro nás mohl být lepší,“ říká Vojtěch Nesper. Co říká na konec Václava Semence, se kterým se v útoku dělil o góly?

FOTO: Skvělí lvi! Na startu ligy s nulou přeprali „neznámý“ Cheb

„Vašek skončil s fotbalem ze zdravotních důvodů. Nyní se mu daří v novém sportu a já mu držím palce (Semenec hraje šipky – pozn. redakce). Gólů se budu snažit dát co nejvíce, ale nebude to jen o mně. Jako tým se budeme spoléhat na všechny spoluhráče ve střílení branek,“ poukazuje Nesper, který si váží fanoušků a slova o postupu do vyšší soutěže od něj neuslyšíte.

„S Mezibořím se budeme snažit dál hrát na špičce soutěže jako doposud. Hlavně chceme těšit hrou všechny naše domácí fanoušky,“ posílá Vojtěch Nesper pozdrav do hlediště. Na fanoušky budou fotbaloví kluci z Markova kopce spoléhat už tuto neděli, kdy od 10.30 hodin hostí Osek.