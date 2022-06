„Byl to sice možná exhibiční zápas, ale na druhou stranu Duchcov měl ztráty v sestavě, takže se to dalo očekávat. Ale vyhrát poslední zápas sezony 10:0 je samozřejmě super,“ usmíval se po duelu Semenec.

Meziboří slavilo 65 let fotbalu, byla autogramiáda i staré gardy

Jeho Meziboří zakončilo sezonu na čtvrtém místě, do posledního kola bojovalo o třetí flek, který si nakonec vykopaly Strupčice. „Třetí nebo čtvrté místo, to už je teď jedno. Pro Mezák je to úspěch, protože ještě před dvěma lety se tady bojovalo o záchranu I. B třídy. Já to hodnotím jako skvělou sezonu,“ dodá chlapík, který vizáží připomíná pohádkového loupežníka Rumcajse a v sezoně posbíral celkem 22 branek. O jednu branku lepší byl jeho týmový parťák Vojtěch Nesper, další obávaná zbraň party trenéra Petra Spilky.

No a co Semenec a konec kariéry? Nevlily mu čtyři trefy novou krev do žil? „Přemlouvají mne,“ chechtá se a dodá: „Uvidíme, dám si nějaký čas na rozmyšlenou, ale kolena bolí. Už to nejde zastavit, ale na druhou stranu už teď mi fotbal strašně chybí,“ směje se sympaťák Semenec pár chvil po duelu s Duchcovem.