Na podzim jste už v rozhovorech zmínil, že platíte nováčkovskou daň…

Věděli jsme, že to bude těžké a nelétali jsme v hlavách v oblacích, ale realita byla ještě tvrdší, než jsme očekávali. Neměli jsme extra ambice, ale zase jsme si nemysleli, že to bude až tak těžké a některé výsledky byly hrozivé.

Kolik bodů vám chybí ke spokojenosti?

Chtěli jsme jich uhrát 25, máme 16, takže to je jednoduchá matematika – devět. Ale víte jak to je. Fotbal nás neživí, máme tady hodně šichtařů, pro kluky je důležité civilní zaměstnání, měli jsme i dost zraněných, kolikrát jsme sestavu dávali obtížně dohromady.

Smolný byl například poslední listopadový domácí duel se Šluknovem, kde jste po čtvrthodině vedli 3:0, poločas vyhráli 3:1 a nakonec brankou z 88. minuty prohráli 3:4…

A to jsme ještě od šesti rána hrabali a uklízeli hřiště. Nikde v regionu nesněžilo, jen u nás. A nakonec to dopadlo takhle.

Beznadějně poslední je je bez bodu Klášterec, před ním je devítibodový SK Ervěnice-Jirkov, Mojžíř má bodů dvanáct a pak už je Nové Sedlo. Jak náročný čekáte záchranářský boj?

Zatím nikdo neví, kolik mužstev bude sestupovat, to se bude odvíjet od vyšších soutěží. Já se o to ještě moc nezajímal, ale počítám, že dolu půjde jeden dva kluby. Nevím, jak na to na jaře bude Klášterec, ale Ervěnice se údajně posilují a určitě se budou chtít udržet. A právě na jejich hřišti 11. března začínáme. Hned na úvod to bude velmi důležitý zápas.

V roli nováčka můžete dobře srovnat kvalitu fotbalové I. A třídy, kam jste v létě z I. B třídy postoupili.

Prvních pět týmů je tady mnohem kvalitnějších než prvních pět v B třídě. I s nimi jsme dokázali sehrát zajímavé zápasy, ale ta kvalita se projevila.

Největším favoritem na postup do krajského přeboru je podle vás kdo?

Proboštov, a to nejen proto, že po podzimu tabulku o bod před děčínským Juniorem vede. Nás sfoukli jako svíčku, dali nám 10:0.

Máte v plánu posílit hráčský kádr?

Jednáme s jedním dvěma hráči. Určité posty posílit potřebujeme. Také je nutné omladit, protože podle mě máme v A třídě nejstarší tým. Víme, že nás nečeká jednoduché jaro, ale věřím, že se dobře připravíme a soutěž zachráníme.