„Určitě byl zápas pro mě netradiční. Byl to nezvyk, cítil jsem mírnou nervozitu, protože se přišli podívat známí z A týmu, nebo kluci z A týmu nastoupili za béčko. Nevím jak to říct, jestli říct bohužel, že jsme prohráli, nebo spíš by tomu slušela remíza z mého pohledu. Gratuluju béčku Mostu, ať se jim daří dál,“ usmíval se Martin Kocík po těsné porážce.