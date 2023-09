"Výsledek vypadá pro soupeře krutě, tak jednoduché to nebylo. Do zápasu jsme vstoupili s respektem, protože soupeř hrál ještě v minulé sezoně krajský přebor," řekl dobroměřický trenér David Holeček, jenž musel svůj tým v poločasové přestávce probudit budíčkem.

„Je to krutý výsledek. Ale v prvním poločase to byl vyrovnaný fotbal. Jenže pak se nám bohužel zranil kapitán Petr Linka, musel odstoupit a Dobroměřice začaly ve druhé půli dominovat,“ řekl jiřetínský trenér Josef Tancoš k vyrovnanému prvnímu poločasu.

"První půle nebyla z naší strany optimální, soupeř si vytvořil možná víc šancí, protože my jsme neměli pořádnou šanci prakticky žádnou. O poločase jsme si řekli, že to takhle nepůjde," uvedl kouč.

„Domácí nám pak během chvilky dali dvě branky. Chtěli jsme to oživit střídáním, ale paradoxně už jsme s tím nedokázali udělat nic. Dobroměřice, co měly a do čeho koply, to jim tam spadlo. My jsme se ve druhém poločase vytratili do ztracena a byl z toho bohužel takovýhle debakl,“ přidal k hodnocení Tancoš.

Podle slov dobroměřického trenéra si i hráči uvědomili, že pokud hodlají natáhnout vítěznou sérii, budou muset ve druhé půli přidat. "Možná to bylo tím, že jsme dlouho nehráli takhle brzy ráno. výkop byl v 10.15 a asi i proto jsme v prvním poločase byli takový ospalí. Řekli jsme si, že to samo nepůjde, že musíme být aktivnější a hrát dopředu. Jsem rád, že hned v úvodu druhé půle potvrdil střeleckou formu Pavel Exner, dva góly dal i ve velké formě v poslední době hrající Jan Myšák. Když už si Jiřetín něco vytvořil, tak nás podržel brankář Petr Bouček."

Holeček byl rád, že se do hry dostali i náhradníci. "Do sestavy teď nechci nějak zasahovat, daří se nám vyhráváme, a tak si střídající hráči na svoji šanci musí počkat. Jsem rád, že ti, kteří tam šli, hráli dobře a dali branku. Kluci trénují, šanci si zaslouží, ale pokud ten tým takto šlape, tak moc změn neděláme, jen když je to nutné. Teď nám vypadl na delší dobu Daniel Vild, který je po operaci kolene a přeji mu rychlé uzdravení. Má křižák, vypadá to, že bude mimo minimálně tři čtvrtě roku."

Čtyři zápasy, čtyři výhry. "Je to tak a jedeme dál. Ve středu nás čeká krajský pohár s Černovicemi, kde dostanou určitě prostor ti hráči, kteří obvykle v základní sestavě nejsou a v sobotu jedeme do Šluknova. Pohár je pro nás důležitý, zpestření, musíme se na a na nadcházející zápasy co nejlépe připravit," dodal trenér FK Dobroměřice.