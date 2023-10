Jak zkušený zadák poslední duel viděl? Co říká na šanci nakouknout ještě někdy do třetí ligy, kde momentálně skvěle válčí áčko Baníku? Popelka mluví i o parťákovi a kamarádovi Vladimíru Wagnerovi, který ukončil kariéru.

O posledních zápasech: Poslední zápasy se nám úplně nedařilo. Nebo takhle – dařila se nám hra, ale bohužel jsme nedávali góly. Spíše jsme dostávali takové věci, které by úplně neměly padat do naší branky. V zakončení jsme nehráli dobře, ale teď se Žatcem to vyšlo, vyhráli jsme 5:0, paradoxně ta červená karta nám pomohla k tomu, že jsme se semkli v rámci týmu, což poslední tři zápasy tak úplně nebylo. Teď jsme konečně zase hráli jako tým a jasný výsledek tomu i odpovídá.

Vít Popelka je s fotbalovým Mostem spojený od dětství. Stojí v horní řadě třetí zleva.Zdroj: Archiv fotbalu na Mostecku

O šanci zahrát si ještě třetí ligu za áčko Mostu: Být to před pěti, osmi lety, tak bych se do áčka asi pořádně podíval, ale potom už ten věk asi hraje nějakou roli a tak i já uznal, že ta ČFL byla pro mě trošku výš, kam už jsem nemohl mířit. Kluci, trenéři Standa s Jirkou (Hofmann a Lovíšek) mi nabídli, že můžu hrát za béčko, což jsem přijal, protože v klubu jsem celý dospělý život a rád jsem jim pomohl. Trenéři potřebovali kolem mladých kluků, kteří přicházejí z dorostu, někoho staršího. Roli stařešiny jsem tedy přijal a trochu dělám klukům tátu, což beru a nějakým způsobem to takhle funguje už dva roky. Myslím, že si to sedlo.

O parťákovi Vladimíru Wagnerovi, který ukončil kariéru: Vláďa do toho dával nejen tu fotbalovost, ale i týmovost, protože on byl srdcem kabiny. Já takový úplně nejsem, mám trošku jiný přístup a jsem asi více i kritický. Wagi to vždycky trošku lepil všechno dohromady. Když to nefungovalo, tak byl vždy ten správný kapitán, duše týmu. Když skončil, tak to bylo velké oslabení nejen na hřišti, ale i v kabině. Museli jsme se s tím poprat a já jen doufám, že se to bude zlepšovat.

Žatecký Zelinka po trapasu s Mostem: Sesypeme se jako by nám zapálili barák