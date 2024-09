„Z tohoto pohledu by samozřejmě mohl být start sezony určitě bodově lepší, ale co se týká hry, tak si myslím, že minimálně v domácích zápasech jsme ukázali, že to s námi soupeři nebudou mít jednoduché. Takže je na čem pracovat, ale také je důležité bodovat na domácím hřišti,“ uvědomuje si Jakub Liška. Krajská I. A třída ho překvapila. Příjemně, i když soupeři jsou samozřejmě kvalitou na vyšší úrovni.

close info Zdroj: archiv J. Lišky zoom_in Litvínovský kanonýr Jakub Liška.

„Rozdíl je v mých očích velký a vlastně dobrý, co jsme mohli teď v zápasech zažít a i v přípravě jsme potkávali soupeře a hrál se fotbal. To v I. B třídě posledním rokem už moc nebylo. Tam už si na nás každý počkal a my jsme to měli těžké se tam dostávat, tedy kromě výjimek jako byly týmy z horních pater tabulky. Fotbalově je I. A třída určitě kvalitnější soutěž. Co se týče ostatních týmů, tak zatím máme v přehledu jen malý vzorek, hráli jsme pět zápasů,“ popisuje Liška a pokračuje: „Každý soupeř hrál na nás trochu jinak a myslím si, že se v této soutěži více ukazuje důležitost a rozdíl mezi domácím a venkovním prostředím. Ale určitě jsou týmy kvalitnější, což potvrzuje větší fotbalovost v prozatím našich zápasech.“

Jak by mohl být Liškův tým ještě úspěšnější? Střelec, který má zatím na kontě tři branky, to už nakousl. „Důležité bude určitě nepouštět body doma a dovézt něco i zvenku. Asi není něco konkrétního na co se zaměřit, ale spíše se sžít s fotbalovou náročností týmů, které hrají proti nám. Takže přidat více fotbalovosti,“ uzavřel litvínovský hráč.