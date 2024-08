Ve chvíli, kdy by normální člověk myslel na postel a odpočinek, tak se dorostenky FK Baník Most-Souš kously k neskutečnému výkonu. Po náročném soustředění ve Spořicích odjely holky rovnou na pohárové utkání s Teplicemi. Složily je 3:0!

Od minulé středy až do soboty holčiny Baníku Most polykaly dávky na soustředění ve sportovním areálu ve Spořicích. Dorostenky Baníku spojily „soustředko“ i se žákyněmi. Trenér David Novák holkám ordinoval čtyři tréninky denně. „Holky už skoro nevyšly schody, jak byly hotové,“ usmíval se Novákův asistent Filip Jelínek. V sobotu holkám dřina skončila a jely rovnou k pohárovému duely s Teplicemi. Bez odpočinku a regenerace soupeřky přejely 3:0. A pozor! Jelo se na krev, nemohlo se střídat hokejově, jak je v ženských soutěžích zvykem.

„Obrovské překvapení a úspěch. Spíše jsme mysleli na to, že to odehrajeme jako přátelský zápas, ale holky se neskutečně kously, jely morál. Paráda. On sám soupeř z Teplic byl motivací,“ dodal Jelínek.

Zápas rozhodla dvěma brankami Natálie Kotulová v rozmezí pěti minut, a to po úvodní půlhodině zápase první brankou ve 30. minutě a druhou ve 35. minutě. Ve druhém poločase přidala třetí gól Adéla Bergmanová. V závěru zápasu soupeř neproměnil pokutový kop.

FK Teplice WU18 - FK Baník Most-Souš WU18 0:3 (0:2)

Branky: 30. a 35. N. Kotulová, 70. Bergmanová

Sestava Mostu: Manhush - Plačková, R. Kotulová, N. Kotulová, Hlaváčová, Bergmanová, Kočišová (89. Jindřichová), Nejedlá (22: Ilková), Váchová, Grundová (34. Grögerová, 65. Havelkvová), Nobisová.