„Na klukách bylo dneska vidět, že chtějí. Po třech týdnech útlumu jsme to konečně prolomili. Dost jsme si toho během těch čtrnácti dnů řekli. Kluci poctivě makali na tréninku a konečně se nám to přetavilo ve vítězství. Srbice jsou velice kvalitní tým, ale dnes nic neukázaly a my jim ani nic nedovolili. Myslím, že nakonec i fyzicky odpadly. Zasloužená výhra, kterou jsme vzhledem k situaci v tabulce potřebovali. Teď ještě bodovat venku a potvrdit to doma,“ hodnotil spokojený trenér Žatce Richard Zelinka.

„Prohráli jsme, protože jsme udělali spoustu chyb v defenzivě, včetně gólmana, a dopředu jsme nebyli vůbec nebezpeční. Nechci se vymlouvat na absence některých hráčů, prohráli jsme zaslouženě. Celkově nám ten zápas v Žatci nevyšel. Tentokrát se nenajde žádný hráč, kterého bych mohl pochválit,“ řekl srbický trenér Martin Luger.

Možnosti navýšit svůj náskok na čele tabulky nevyužila Brná, jíž tak zůstal po porážce 2:4 v Černovicích stále pětibodový polštář. „Šlo o vyrovnané utkání, ve kterém byl ale soupeř důraznější, efektivnější, a celkově bylo vidět, že chtěl výhru víc než my,“ shrnul duel stručně sportovní manažer Brné Martin Vrtiška.

PERŠTEJNSKÉ ZTRÁTY

Rozčarování z jarní části soutěže vládne v Perštejně, který cestoval na derby do nedaleké Kadaně. Od 40. minuty měli hosté převahu díky vyloučenému Zápotockému, ale gól nepadl. Došlo tak na penaltový rozstřel, kde po výhře 1:0 slavila Kadaň.

„Jsem z naší jarní části tak zklamaný, že bych o tom dokázal napsat maturitní slohovou práci. V Kadani jsme naše jarní nezdary chtěli zlomit za každou cenu. Myslím, že jsme v utkání měli mírnou převahu, která se zvýšila vyloučením domácího hráče. Většinu utkání jsme měli míč na vlastních kopačkách, ale domácí obrana a zejména výborně chytající domácí brankář nám vždy šance zneškodnili. Naopak Kadaň vyrážela do velmi nebezpečných protiútoků, které musela hasit naše obrana. Tudíž jsme se nemohli soustředit jen na ofenzivní hru. Remízový stav po utkání je asi spravedlivý a pokutové kopy jsou již loterií,“ popsal perštejnský kapitán Jiří Chmelan.

„Myslím, že vyloučení bylo docela přísné, ale jsem rád, že se kluci semkli a i v deseti jsme to uhráli, ač soupeř pak už hodně tlačil. Myslím, že tyhle dva body z derby jsou zlaté,“ usmíval se naopak kadaňský trenér Jiří Hořínek.

Měli celou řadu dobrých šancí, soupeře svírali v kleštích, přesto nevyhráli. Rovněž fotbalisté Krupky Jílové porazili až v penaltovém rozstřelu (2:1), hosté můžou být za bod rádi.

„Celý zápas jsme byli lepším týmem. Chtěli jsme navázat na minulé kolo z Perštejna, což se nám díky rychlému gólu povedlo, ale naším špatným bráněním ve vlastním vápně jsme do poločasu inkasovali. Druhý poločas jsme měli šance jít znovu do vedení, ale bohužel jsme je nevyužili. Na to, aby zůstali tři body doma, jsme určitě měli,“ komentoval duel krupský Matyáš Kerner.

„Hráli jsme špatně, ten bod má pro nás cenu zlata. S výsledkem jsem tedy spokojený, herně jsme předvedli jeden z nejslabších výkonů,“ kroutil hlavou Ondřej Barilla, kouč Jílového. Domácí měli dle slov trenéra hostů převahu. „Přehrávali nás rychlostí, drželi míč. Paradoxně jsme asi měli více šancí, ale herně byla Krupka jasně lepší. Měli jsme s ní velké problémy,“ zdůraznil.

Důvod špatného výkonu. Barilla má jasno. „Nám prostě dopolední zápasy nesedí. Hráči asi ještě spí, polovina hráčů ten zápas vůbec nechytla,“ dodal Barilla.

Těsnou porážku 2:3 v Mostě zaznamenali fotbalisté Litoměřicka. „Nám hrubě nevyšel vstup do utkání, prvních 30 minut jsme hráli v trochu změněném rozestavení, což nám dělalo problém a nemohli jsme se s tím srovnat. Naopak soupeř na nás vlétl a držel nás pod tlakem. Až v poslední čtvrthodince jsme hru vyrovnali, vrátili jsme se k tomu, na co jsme zvyklí, v závěru poločasu se nám navíc povedlo dát gól, vzhledem k tomu průběhu byl pro nás průběžný stav 1:1 opravdu výborný,“ líčil trenér Litoměřicka Štefan Knapík.

„Po změně stran už to bylo z naší strany výrazně lepší, hráli jsme ze zabezpečené obrany a směrem dopředu jsme byli opravdu nebezpeční. Když už to vypadalo, že utkání dojde za stavu 2:2 do penalt, rozhodl pro nás takový trochu smolný gól v nastaveném čase,“ přidal hodnocení hořkého závěru.

První jarní výhru slaví Lovosice, i přes vítězství 4:2 proti Modlanům ale zůstávají poslední.