SKUPINA A

Vedoucí Pokratice mají luxusní náskok 14 bodů, za nimi se ale vede tuhý boj o druhé místo. Pomyslné stříbro drží Junior Děčín, který zvládl derby v České Kamenice, kde vyhrál 3:2.

„V zajímavém utkání jsme zaslouženě vyhráli. Měli jsme více šancí, než domácí, kteří ovšem srdnatě bojovali. Tři body nám po změně stran vystřelil Zahradník, který vystřídal zraněného Vicanyho,“ stručně pravil Miroslav Tyl, vedoucí Děčína.

„Takovou porážku umím uznat. Výkonem jsme sehráli dobré utkání a byli Děčínu důstojným soupeřem. Ten byl v rychlosti, fotbalovosti o maličko lepší. Měl i více šancí. Kluci to nezabalili a bojovali, kvalita hostů se ale nakonec ukázala,“ sportovně přiznal Josef Rákosník, kouč České Kamenice.

Třetí flek drží Dobkovice, které vyhrály v Hostovicích 4:1. O své výhře rozhodly čtyřmi góly během prvních 34 minut. „Zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme hráli tak, jak bychom hrát měli. Domácí jsme přehrávali. Hostovice to jenom nakopávaly, to jsme zvládali. Po změně stran se to vlastně jenom dohrávalo. Nechtěli jsme, aby se někdo zranil, nějaké šance byly, ale místo toho nám domácí pokazili čisté konto,“ hodnotil vítězství Zdeněk Štol, kouč Dobkovic.

Poslední Union Děčín nastřílel Českým Kopistům čtyři branky. Hosté, kterým chyběl ostrostřelec Hýř, přesto vyhráli 6:4.

„Vyrovnané utkání, hlavně v prvním poločase. Nám chytal sedmnáctiletý Perl a byl trochu nervózní. Hosté mají dobrý tým, měli šikovné a rychlé útočníky. Naše šance na záchranu je v teoretické rovině. O body budeme bojovat až do konce,“ slíbil Pavel Horáček, kouč Unionu.

Další záchranářský souboj se hrál také v Unčíně, kde předposlední domácí hostili jen o příčku výš postavené Chabařovice. Unčín nakonec zvítězil 2:1 a přiblížil se svému sokovi na tři body. „Důležitý zápas jsme bohužel výsledkově ani herně nezvládli. Nebyli jsme schopni se prosadit proti důsledné obraně, poté, co dostali domácí červenou kartu, se ještě více zatáhli a my měli zkrátka problém tento blok překonat. Jsem zklamaný z přístupu některých hráčů, takto se o záchranu nehraje,“ řekl trenér Chabařovic Aleš Miltner.

SKUPINA B

Fotbalové I. B třídě v ústeckém regionu dál vládne ve skupině B Nové Sedlo, které i po 24. kole drží luxusní devítibodový náskok. Dařilo se i dalším favoritům, z elitní pětky neztratil ani jeden tým jediný bod. „Měly by stačit tři výhry, jdeme si za tím,“ řekl Jakub Černý, předseda TJ Nové Sedlo.

Nové Sedlo vyhrálo v Obrnicích, Podbořany porazily Chlumčany, Meziboří vyzrálo na Lenešice, Strupčice nezaváhaly s Blažimí a Osek si poradil se Sokolem Březno. Velký obrat předvedl Vroutek v Duchcově, kde po první půli prohrával 1:3, avšak nakonec díky pěti přesným trefám v řadě zvítězil 6:3.

Na opačném pólu tabulky je Krásný Dvůr, který tentokrat vyfasoval „osmičku“ od Ohníče. O rovnou polovinu hostujících branek se postaral Patrik Homolka.

„My už jsme se sestupem smíření. Bohužel to letos na lepší umístění nebylo,“ ví Zdeněk Čížkovský z Krásného Dvora.

Vrásky mají na tvářích i fotbalisté SK Kopisty, kteří jsou v tabulce předposlední a naposledy padli 1:3 v Údlicích. „Budeme bojovat do posledního kola, ale naše situace není vůbec růžová. Ve hře je ještě bodů dost, ale musíme je začít sbírat a doufat, že týmy kolem nás budou ztrácet,“ je jasné kopistskému trenérovi Miroslavu Suttnerovi.

Jakub Sitár a Pavel Melichar shodně dvěma góly pomohli lídrovi tabulky k výhře 4:1 v Obrnicích. „Jsme rádi, že jsme se po dvou remízách vrátili na vítěznou vlnu. Máme k dobru devět bodů, snad to dobře dopadne a dotáhneme to,“ uvedl Černý.

Druhý tým tabulky, tedy Podbořany, rozhodly zápas proti Chlumčanům v úvodní půlhodince, kdy daly tři branky a náskok si pohlídali až do konce.

„Byl to zápas bez obran, šancí jsme měli nespočet, oba poločasy mohly skončit 6:1, ale využili jsme jen nějaké šance. Soupeř byl trošku děravější v obraně, ale nebyl špatný, zdramatizoval to na 2:3, ale do vyložené šance jsme ho v závěru nepustili. V Každém případě jsem za tři body rád,“ prohlásil Milan Kareš, předseda Tatranu Podbořany.

Na brankové hody přišli diváci i v neděli na Meziboří, kde domácí přetlačili 4:3 soupeře z Lenešic. „Byla to trochu divočina. Hlavně ve druhém poločase, kdy oba týmy pochopily, že tři body jsou blízko. Nakonec jsme je urvali my a urvali doslova,“ usmíval se mezibořský kouč Petr Spilka.