Ani tentokrát utkání nepřineslo mnoho šancí. Hosté však ty své využili a zaslouženě postupují do dalších bojů. Soutěžní premiéru si na lavičce Loun odbyl trenér Libor Klíč.

Hosté měli od začátku herní převahu, ale první brankou příležitost měli až ve 29. minutě. Přímý kop zahraný jen kousek za hranicí vápna poslal Štefko přesně k tyči, ale Pokorný byl pozorný a střelu vyrazil. Pak se do první pološance dostali i domácí. Ze sólové akce Šimečka, který prošel více jak polovinou hřiště však vytěžili jeho spoluhráči jen autové vhazování. Za dalších šest minut se pokusil ohrozit branku Baníku Sinu, ale byl z toho jen roh, který zahrával z levé strany Šimeček. Jeho centr hostující obrana sice odvrátila, ale jen k Hradeckému, jehož tvrdou střelu vytáhl gólman Hnízdil na další roh. Závěr první půle patřil sice domácím, ale ti si již další šanci nevytvořili.

Převaha Baníku pokračovala i po změně stran. Už v 52. minutě měl blízko k první brance po centru Svobody Novotný, ale ve skluzu mu chyběly centimetry, aby míč zasáhl. Stačily čtyři minuty a Novotný se již mohl radovat. To si naskočil na centr do vápna a hlavou překonal Pokorného. Po hodině hry se hřiště kolem Pokorného branky zahalilo do dýmu z pyrotechniky, kterou odpálili fanoušci Baníku. Další chybu domácí obrany potrestal v 66. minutě Svoboda, který přeloboval Pokorného a jeho oblouček skončil v síti. Běžela 83. minuta a v ní Fiřt zastavil ve vápně nedovoleně Skurovce a sudí Kolátor nařídil nekompromisně penaltu. Míč si na značku pokutového kopu postavil Glaser, ale Pokorný jeho úmysl vystihl a střelu vyrazil. Závěr utkání patřil opět domácím v něm si vypracovali také druhou větší šanci. Přímý kop Hradeckého hosté odvrátili jen ke střídajícímu Minařikovi, ale jeho nedůrazná hlavička šla přímo do náruče Hnízdila.

MOL Cup: Most i Česká Lípa postupují. Těsnou divizní bitvu zvládl Turnov

Do prvního kola MOL Cupu tak zcela zaslouženě postupuje Baník Most-Souš.

Fotbalisty Loun čeká příští týden úvodní divizní zápas, který odehraje ve Vilémově, který postoupil na úkor odstoupivších Domoušic z krajského přeboru.

„Dnes nemohu klukům nic vytknout. Věděli jsme, jak kvalitní soupeř je. Věděli jsme, že každou naší sebemenší chybu potrestá. My jsme udělali dvě chyby, které by se neměli stávat a byli jsme potrestáni. Z tohoto pohledu je výsledek spravedlivý. Pokud na tento výkon za týden navážeme, mohl by být výsledek daleko lepší. Obrana dnes zahrála skvěle a i noví kluci výborně zapadli. Klapalo to. Kádr je zde dobrý, perspektivní, mladý. Musíme se posouvat dál,“ hodnotil po generálce na divizi nový trenér Loun Libor Klíč.

„Dnes nám chyběli Vokurka se Sulovským, kteří hasí v Českém Švýcarsku a zraněný Švejda. Seri Bagou s největší pravděpodobností odejde hrát ČFL do Povltavské fotbalové akademie (dříve Štěchovice) a Vávra se zatím neukázal, tak asi v klubu končí,“ doplnil manager klubu Tomáš Beneš.

FK SEKO Louny – FK Baník Most-Souš 0:2 (0:0)

Branky: 56. Novotný, 66. Svoboda. Rozhodčí: Kolátor – Baum, Doubek, ŽK 2:3, 230 diváků.

FK Louny: Pokorný – Šimeček, Verner, Fiřt, Kovalčík – Sinu (81. Hasil), Hradecký, Myška (66. Šmalcl), Popovič (75. Minařík), Zícha – Klimt.

Baník Most-Souš: Hnízdil – Glaser, Petržílka, Opluštil, Pátek – Kolařík (46. Svoboda), Novický (64. Skurovec), Bína, Matyáš (64. Nguyen), Štefko (64. Vlach)– Novotný (73. Stružinský).

Jaroslav Tošner