Meziboří dostal do vedení po patnácti minutách hry Karel Švestka. Pak si museli diváci dlouho počkat, než vyrovnání zařídil litvínovský Jiří Ducháček, časomíra ukazovala 59. minutu. Vyrovnaný duel dospěl až do penalt a tam Litvínov sebral druhý bonusový bod.

„Myslím si, že na rozdíl od minulého zápasu, kdy šlo o poslední střetnutí sezony, nám ani Meziboří ztráta bodů nemohla uškodit, tak jsme k utkání přistoupili zodpovědněji. První poločas byl vyrovnanější, druhý už jsme hráli víceméně my. Kdyby se hrálo trochu plynuleji, nebo o pět minut déle, tak si myslím, že by na penalty nedošlo a my brali body tři. To už ale nebylo v moci nás hráčů,“ ohlédl se za posledním víkendem litvínovský Jiří Ducháček.

Litvínov se do sezony rozjížděl pomaleji. Los mu nepřál a poslal před kola silné soky. Pak chytil rytmus a posledních pět zápasů se rovná pět výher, čtrnáct bodů a sedmé místo v tabulce. Vyrovnané pořadí ale dává čtyři body na dohled lídra z Duchcova.

„Rozjezd sezony jsme opravdu měli horší. Na druhou stranu jsme na začátek dostali velmi silné soupeře – Chlumčany jsou aspirant na postup a Podbořany, ty zase doma vypadají velmi silně. Možná je to dobře, že jsme dostali takovou tu výchovnou facku hned na začátku,“ přemýšlí Ducháček a pokračuje: „Dost nás vlivem práce, rodiny a tak, možná zapomnělo, proč hrajeme. Chceme vidět Litvínov výš, aby naši odchovanci, kteří hrají v dorostu divize, měli důstojný posun do A mužstva a nemuseli si hledat angažmá jinde. Takže ambice jsou letos opět postup do vyšší soutěže!“