Už na jaře ztěžka látaly sestavu, dvakrát dokonce nemohly pro nedostatek hráčů do zápasu nastoupit. Teď to vyvrcholilo koncem klubu.

„Ano, obrnický fotbal končí. Není dostatek hráčů a já bych stejně skončil, už jsem neměl do toho tu správnou a potřebnou chuť. Prostě tady fotbal umřel,“ řekl Deníku Stanislav Zaspal, dlouholetý činovník klubu a trenér. Obrnice měly už předchozí sezony hodně nahnuté, ale vždy dokázaly slepit mužstvo, zachránit krajskou příslušnost. Tentokrát už ne.

„Je to smutné. Bohužel hráčů jsme měli čím dál méně a tam je jedním z hlavních důvodů skutečnost, že v Obrnicích jsme hráčům za fotbal neplatili. Měli jsme tu partu srdcařů, která hrála bez finančního ohodnocení. Dnes je těžké sehnat hráče, protože kolikrát je první věcí, po které se ptají: Kolik mi dáte,“ vysvětluje obrnická legenda a dlouholetý hráč Obrnic sedmačtyřicetiletý Jaroslav Pilař.

Obrničtí fotbalisté.Zdroj: Ladislav Chlíbek

Další smutnou skutečností byl listopadový tragický odchod fotbalisty Petra Bohaty. Ten ukončil hráčskou kariéru v mosteckém Baníku a přišel se do Obrnic bavit fotbalem, hrát pro radost a na žízeň, jak se lidově říká. „Jeho konec nás hodně zasáhl. Petr přišel, nastoupil, dal góly a pomáhal tady tmelit partu, byl to kamarádský kluk. Když tragicky zemřel, všechny nás to dost vzalo. Pak šla kompletně fotbalová a tréninková morálka hodně dolů,“ vzpomíná Pilař, který ovšem s fotbalem zřejmě ještě nekončí. Zahrát by si mohl v B. třídě za Blažim. Sport a pohyb miluje.

„Volal mi trenér Karel Pechar a silně naléhal, zda bych si u nich ještě nezahrál. Řekl jsem, že do toho půjdu, ale musí se to odvíjet od nějaké pravidelné a dobré letní přípravy. Přece jen už mám své roky, trénink potřebuju, mladší kluci kolem mne jsou hbitější. Takže uvidíme, pokud se dobře připravím, tak myslím, že šedesát minut na hřišti bych ještě zvládnout mohl,“ doplnil Jaroslav Pilař.

