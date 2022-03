„Ambice máme každý rok ty nejvyšší, ale vidím to letos, že se budeme pohybovat někde kolem středu tabulky,“ přemítá šestačtyřicetiletý Jaroslav Pilař, ikona obrnického souboru trenéra Stanislava Zaspala.

Fórek na fotbalovém hřišti v Obrnicích.Zdroj: archiv Jaroslava Pilaře

Čím, že Pilař zůstal tak dlouho věrný jednomu klubu? „Nehrál jsem ale vždy za Obrnice. Byl jsem i dva roky v Kryrech, rok v Havrani. Fotbal mě ale pořád baví, naplňuje. Sám jsem si nestanovil do kolika let bych chtěl hrát,“ dodává obrnický špílmachr, který jako dítě začínal s fotbalem v Souši. Parta se v Obrnicích kolem něj mění, on zůstává.

„Pořád mě to baví. Máme skvělou partu, společně slavíme výhry a rozebíráme porážky,“ popisuje Pilař, pro něhož je fotbal životním stylem. „A hlavně zábavou, pořád se na zápasy těším. Ve svých letech už nemám ambice někomu něco dokazovat. Běhání za míčem mě prostě naplňuje,“ popisuje obrnický sympaťák, který ovšem start jara prošvihne, protože ulehl s nemocí.

