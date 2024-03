V odvetné části krajské I. A třídy, která o víkendu odstartovala, Jiřetín cestoval do Děčína. Začal skvěle. Po pětatřiceti minutách hry ho dostal do vedení Aleš Polák.

„Drželi jsme míč, tlačili jsme se před branku hostů, ale jejich zkušená obrana nás do větších šancí nepouštěla. Pak přišla chyba v rozehrávce a hostující Polák poslal Jiřetín do vedení,“ popsal Miroslav Tyl, vedoucí Junioru Děčín.

„Měli to s námi těžké, naše taktika jim vůbec nevyhovovala a bylo vidět, že tohle nečekali,“ viděl jiřetínský gólman Miloslav Aschenbrenner léta přezdívaný jako Áša.

Domácí se dočkali vyrovnání až v 79. minutě, kdy se prosadil Jakub Šmalcl. To už Jiřetín hrál bez vyloučeného Diega, kterého rozhodčí poslal do sprch za podražení soupeře ze strany. Děčín minutu po vyrovnání přišel po červené kartě o Češpivu, který tahal za záchrannou brzdu a rameno soupeře a přerušil rozvíjející se šanci Jiřetínských. Duel šel do penalt.

„Penalty jsou buď a nebo, ale od nás to byla bída. Nedat tři ze čtyř, to je hrozný. Ale jinak se nemáme za co stydět, odmakali jsme to. Neměli jsme kompletní sestavu a divné posuzování rozhodčích některých situací jako červená pro Diega, to nás semklo. Trenér říkal, že to byl jeden z nejlepších týmů v soutěži a mohu jen souhlasit,“ vysekl Junioru poklonu Aschenbrenner s tím, že jeho parťáci se mají do dalších zápasů od čeho odrazit a stoupat tabulkou.

„Nás teď čekají dva důležité zápasy se sousedy v tabulce – příští týden ve Šluknově a za čtrnáct dní doma s Bílinou,“ přidal Miroslav Tyl k děčínskému celku, který okupuje čtvrté místo v tabulce.