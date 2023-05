Pořádný brankářský "trénink" a otlučené tělo má za sebou z posledních dnů kadaňský brankář Petr Králik. O víkendu pomohl v penaltovém rozstřelu rozhodnout derby s Perštejnem (1:0), ve středu večer zase kmital při penaltách v semifinále krajského poháru na trávníku mostecké juniorky, kde se přičinil o postup Kadaně do finále po výhře 3:2.

Kadaňský brankář Petr Králik ve víkendovém derby s Perštejnem, kdy pomohl ke druhému bodu po penaltové výhře 1:0. | Foto: FK Tatran Kadaň

„Oba zápasy, jak s Perštejnem, tak s Mostem, byly velmi náročné. Navíc s Perštejnem jsme hráli druhou půli v oslabení o jednoho hráče, takže bych chtěl tímto kluky ocenit za bojovnost,“ usmívá se pětadvacetiletý gólman.

Pohárový zápas s Mostem byl měřítkem tabulky krajského přeboru, kde oba celky hrají, soubojem třetího se čtvrtým. Most má navíc skvostné jaro, sbírá body a pošilhával i po zisku pohárové trofeje. To už se ale nepovede.

„Do Mostu jsme jeli s tím, že bychom chtěli samozřejmě vyhrát, ale věděli jsme, že se jim daří a bude to dost náročný zápas. Myslím, že prvních dvacet minut utkání jsme byli i lepším týmem a vytvořili si několik šancí. Bohužel to pak opadlo a do hry se dostal tým Mostu – byli aktivnější a po několika šancích si došli pro penaltu, kterou bohužel pro nás proměnili. Začátek druhého poločasu patřil nám a dvěma góly jsme zápas otočili. Nicméně Most stihl vyrovnat a ke konci nás tlačil dost velkým tlakem, ale podařilo se nám to ustát a na řadu přišly penalty,“ popisuje semifinále poháru Králik.

Naše jaro? To by vydalo na maturitní slohovku, mrzí kapitána Perštejnu Chmelana

V penaltách se ovšem vyžívá. Nebere je jako nutné zlo, po kterém nemůže otlučený druhý den vstát z postele. Naopak!

„Samozřejmě bychom chtěli vyhrát vždy už v základní hrací době, ale když přijdou na řadu penalty, tak já osobně si to užívám. Je to adrenalin a když se ještě podaří nějakou chytit, tak je to odměna,“ dodává gólman kadaňského Tatranu, kterého ve finále poháru čekají Modlany.