Penaltový zásah Martina Hlaváčka byl jedinou trefou celého zápasu. Hosté se tlačili silově do šancí, měli je, ale naráželi na nepřesnost nebo připraveného gólmana Patku. Navíc v 71. minutě přišli po červené kartě o střelce Patrika Láchu. To už neštěmická lavička bublala jako obří sopka. „Je krásný počasí, mohli jsme si zahrát fotbal a ty to zku*víš,“ zaznělo k rozhodčímu od vytočených funkcionářů hostů.

„Penalta zápas rozhodla, ale na to se nechceme vymlouvat. My své šance měli, neproměnili jsme je. Myslím si, že jsme byli lepším týmem. Otázkou je, co by se stalo, kdyby nám nevyloučili Láchu. Myslím si, že bychom tam nějaký gól dokázali dotlačit. Máme dost zkušeností na to, abychom si s mladíky Mostu poradili. Nestalo se, bohužel,“ mrzelo Deutsche.

„Byl to náročný zápas, protože musím říct, že Neštěmice jsou hodně důrazným soupeřem, jsou i šikovné na míči. To zakládání útoku mají založené na dlouhém nakopávaném balonu, kdy pak chodí do soubojů a vyhrávají je, takže to pro nás bylo hodně těžké. Za to jsem i dvojnásob rád, že jsme to dneska odehráli s nulou vzadu, že jsme jí udrželi,“ přidal svůj pohled mostecký trenér Stanislav Hofmann.