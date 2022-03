„První poločas nám dělal problémy vítr a umělka, na kterou nejsme zvyklí. V první půli jsme to chtěli zjednodušit, dostat to rychle nahoru, než udělat nějakou chybu vzadu v rozehrávce,“ vyprávěl trenér Domoušic Pavel Schettl a pokračoval:

„Balón na umělce drhne. Oni na to byli připraveni, což bylo vidět, že měli i dva útočníky, ale my jsme to zvládli a druhý poločas už byl o něčem jiném. Oni se trápili, nevěděli si s tím rady. Bohužel máme hned dva zraněné. Pechát i Filip (Schettl) mají svalové zranění. Měl jsem Holdyho připraveného jako žolíka do druhé půle, ale musel jít dřív. Získali jsme ho teprve ve čtvrtek a to dva roky nehrál. Jeho devizou je nízké těžiště a skvělý švih,“ hodnotil spokojený trenér vítězů Pavel Schettl.

To jeho oponent příliš spokojený nebyl. Nebylo divu. „Nezlobte se, ale k dnešnímu utkání nemám co říci. Po slibném začátku nás pak jasně přehrávali,“ pronesl trenér Slavoje Žatec Pavel Koutenský, který ještě dlouho po zápase seděl na střídačce a nechápal, co s jeho svěřenci stalo.

Ve velkém stylu rozjeli jarní odvety fotbalisté rezervy FK Baník Most-Souš, kteří byli hosty na hřišti ve třetích Srbicích a diváci viděli hned deset branek a výhru Mostu 7:3. Dvakrát se prosadili Koudelka a Boubacar, který se v kraji rozehrává pro mostecké divizní áčko, které myslí na postup do třetí ligy. „Myslím, že zápas se nám hned takhle na startu povedl. Byla to trošku divočina, nicméně se nám proti týmu z vrcholu tabulky dařilo. Jen doufám, že nám střelecká forma vydrží pro celé jaro,“ usmíval se mostecký kouč Stanislav Hofmann.

Sedm gólů, dva hattricky, veselé otevření sezony. Krupka má za sebou premiéru z říše snů, Lovosice smetla 7:0. „Čtyři góly do přestávky, tři po ní. Soupeř nic moc nepředvedl, nám se to povedlo,“ hodnotil vykročení do druhé poloviny sezony předseda FK Krupka Karel Rouček.

„Na úvod to byl hezký počinek, trenér prostřídal, dal tam i mladé kluky.“

Krupka se přiblížila klidnému středu tabulky, vyšší ambice v této sezoně nemá. „Myslím, že nám bude stačit k záchraně 35 bodů, to jsou čtyři výhry. Máme mladý tým, nejstarší kluci, až na brankáře, jsou ročník 1996, pokud budou vyhrávat, stát se může všechno, ale letos je na nějakého velké cíle ještě brzy.“ O ambicích napoví už druhý jarní duel, na hřišti druhého Litoměřicka. „Tam se bude těžko vyhrávat, ale my se chceme soustředit hlavně na domácí zápasy,“ uvedl šéf klubu.

Diváky nadchly hned dva hattricky, o které se postarali v prvním poločase Jaroslav Zaspal a ve druhém David Kolář. „Měli jsme otevírání sezony, tak po zápase něco zaplatit asi museli,“ dodal s úsměvem Rouček.

Právě Litoměřicko si upevnilo druhou příčku díky výhře 2:0 v Kadani. „Bylo to typické první utkání jara. Oba týmy hrály hodně z obrany ve snaze neudělat chybu, moc šancí k vidění nebylo. Domácí nás hodně překvapili tím, že jsme čekali utkání na trávě, místo toho se ale hrálo na jejich koberci, který ani nejde nazývat umělkou,“ vylíčil nepříjemný zážitek trenér Litoměřicka Štefan Knapík. „I proto to byl spíše boj, ve druhé půli jsme dali z kraje dva góly a pak už jsme zápas kontrolovali. Řekl bych, že jsme ho odehráli zkušeněji než soupeř, měli jsme víc šancí a výhru si zasloužili. Nebylo to ale jednoduché a vzhledem k podmínkám jsme za ty tři body nesmírně rádi,“ doplnil litoměřický lodivod.

Čtvrté místo potvrdili fotbalisté Vilémova, kteří doma ve vyhecovaném utkání porazili pátou Brnou 4:2. Hostům nepomohly ani dvě trefy zkušeného Rilkeho, za Vilémov zaznamenal dvě branky Patrik Havel.

„Úvodní jarní utkání jsou vždy plná očekávání, nervozity, a také nepřesností, protože hráči navíc bojují i s přechodem na přírodní trávu. Proti Brné tomu nebylo jinak. K tomu nás čekal těžký a velmi zkušený soupeř, kterého se nám v poslední době nedařilo porazit. Proto jsem velmi rád za tento vítězný vstup do jara, hráčům děkuji za předvedené výkony a cením si jejich touhy to konečně zlomit a zvítězit,“ usmíval se Vlastimil Chod, vilémovský kouč.

„Z mého pohledu šlo o naprosto vyrovnané utkání, herně i na šance, ale nám zkrátka nevyšel konec, kdy jsme si nechali dát zbytečně dva hloupé góly. Výkon nebyl špatný, ale jsme bez bodu,“ pokrčil rameny trenér Brné Tomáš Heřman.

Z posledního místa utekla Modrá, která doma po bezbrankové remíze urvala díky penaltám proti Oldřichovu dva body. Na hřišti to ale nebyla žádná velká podívaná.

„Nebyla to žádná slast, navíc jsme byli v hrozné sestavě. Dokonce nám musel pomoct Šmacl z Vilémova a Mach z Chlumce. Mohli jsme i vyhrát, chvilku před koncem jeden z našich cizinců nedal penaltu. Závěrečné pokutové kopy vychytal Matějka. Věřím, že nám dva body pomůžou do dalších těžkých bojů,“ zdůraznil Ladislav Michalec, šéf Modré.

Horní Jiřetín doma udolal Jílové 1:0, jedinou trefu domácí v 78. minutě, kdy se trefil Džuban. „Myslím si, že to byl spíše remízový zápas. Ten bod by nám za nasazení a bojovnost slušel. Hrálo se na tvrdém a zmrzlém terénu, o fotbale to rozhodně nebylo. Citelně nám chyběl Just, domácí to hráli všechno vzduchem. Bylo to o chybě a tu jsme udělali my. Hráčům nemám moc co vytknout, chyběla kombinace směrem dopředu, ale na tom hřišti to ani moc nešlo,“ hodnotil utkání Ondřej Barilla, jílovský trenér.