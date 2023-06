„Je to derby, bylo to hlavně o bojovnosti. Myslím si, že jsme dneska trošku více bojovali než v předchozích zápasech a měli jsme trošku více štěstí. Urvali jsme to se štěstím a díky bojovnosti,“ viděl Nesper poslední mač letošní sezony. Svou gólovou produktivitu nepřeceňuje, vidí za ní práci celého mužstva.

„Moje produktivita a góly. Je to hlavně o týmu. Kluci, kteří mi nahrávají na góly. Jsme kolektiv, je to kolektivní práce. Není to jen o mne, to že góly dávám já, to už je to poslední,“ nebere si všechny zásluhy vyhlášený střelec.

Meziboří loni skončilo čtvrté, letos třetí. Při téhle matematice by v následující sezoně mohlo myslet na postup o soutěž výš.

„Chtěli jsme letos hrát samozřejmě co nejvýše. Třetí místo si myslím, že je pro nás dobré v tom jakém jsme rozpoložení, jak chodíme trénovat a podobně. Třetí místo tak hodnotím jako dobré. Příští rok bychom chtěli hrát ještě o trošku výše,“ usmívá se kanonýr.