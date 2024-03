Svěřenci trenéra Radka Prchala brali nejprve dva body za výhru na penalty nad Černovicemi, bod získali na horké půdě v Proboštově a v sobotu před vlastními diváky porazili rezervu Mostu. Bylo to vůbec jejich první tříbodové vítězství této sezony! „Jsme moc rádi, že se nám takhle daří. Ztrátu na Žatec, který je nad námi, máme sedmibodovou, takže musíme makat. Jaro ještě bude dlouhé," ví zimní posila Krupky Jaroslav Kasjan. Právě on dal Mostu šest minut před koncem vítěznou branku.

Mostečané po poločase vedli 1:0 díky Cickovi, domácím pak pomohlo srovnání Havlíka a zlatá rána zmíněného Kasjana. „My jsme byli v Krupce totálně neproduktivní. Hodně nepovedený zápas od nás,“ kroutil hlavou mostecký Michal Nguyen. Ale hlavu si z porážky nedělal. V mostecké juniorce kmitá od přípravy pět šest mladých dorostenců, kteří přivykají na dospělý fotbal.

Litvínov má mečbol! V prodloužení složil Kometu Nicolas Hlava

„A to k tomu prostě patří. Asi se dá čekat, že někdy nějaký zápas ztratíme. Kluci se potřebují otrkat, získat zkušenosti. Ten přechod z dorostu mezi muže je obrovský skok,“ poukazuje Nguyen, který ví o čem mluví – mladé fotbalisty v Mostě sám trénuje a ví, že potřebují získat sebevědomí a herní chytrost s praxí. „Je to krajský přebor, ale i třicetiletí chlapi tady nehrají teprve měsíc. Mají zkušenosti, ví jak se chovat na hřišti a to přesně se teď učí naši mladí hráči,“ dodal Michal Nguyen.

Samozřejmě že výhra Krupku nakopla. Je to impulz pro týmy před ní, že se musí mít na pozoru! „Chceme udržet krajský přebor. Je to náš cíl, kterého se budeme držet až do posledního zápasu této sezony," hlásí Dominik Hloušek.