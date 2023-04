„Táta přišel teď na jaře hrát za nás, aby nám pomohl, ale není to poprvé, co spolu nastupujeme v jednom týmu, takže už to pro mě není nic nového,“ usmívá se Jiří Smola a pokračuje: „Ale přece jen, když vidíte někoho z rodiny, že se mu něco na hřišti podaří, nebo naopak se něco nepovede, je tam nějaký tvrdý zákrok, tak to prožíváte jinak. Někdy možná i více než ta daná osoba. Já jen doufám, že si ještě na hřišti spolu zahrajeme, protože to letos ještě nevyšlo. Buď jsem nemohl já, nebo táta,“ dodal třiadvacetiletý fotbalista týmu z Markova kopce.