„Nezačali jsme moc dobře, Litvínov přijel s defenzivní taktikou a hned v úvodu nás zaskočil z brejku. Postupně jsme se rozehrávali, pomohli si standardkou a Patrik Zomer do poločasu srovnal na 1:1. Druhá půle měla skoro stejný průběh, my jsme se snažili, hráli po křídlech, centrovali, ale prostě to byl zápas, že i kdyby se hrálo dva dny, tak gól prostě asi nedáme,“ řekl chlumčanský trenér Martin Svoboda a výkon Litvínova ocenil: „Ukázal se jako nebezpečný a takticky dobře připravený. A že Clumčany prohrály? Nedělal bych z toho žádnou vědu. Ukázalo se, jak je soutěž vyrovnaná,“ dodal kouč s tím, že nečeká ani snadný zápas v neděli v Údlicích.

Taktika sehrála roli, což sám přiznal i litvínovský kanonýr Jan Jonáš, v Chlumčanech autor hattricku. „Chlumčany byly před zápasem samozřejmě mírným favoritem, tím spíš, že nás momentálně tíží početná marodka. Snažili jsme se na ně připravit hlavně po taktické stránce. Věděli jsme, že hrají dlouhé, nakopávané balony, takže jsme si na ně chtěli počkat, moc nenapadat a snažit se být nebezpeční z rychlých protiútoků. Myslím si, že tohle bylo pro vývoj zápasu klíčové, protože jsme byli dobře organizovaní, poctiví dozadu a hlavně jsme byli efektivní,“ prozradil Jonáš s čím jeho tým do zápasu šel. Druhý tým tabulky ho přesto překvapil.

„Dost mě překvapilo, že Chlumčany nezareagovaly na průběh zápasu a nezměnily styl hry. Jsem za všechny kluky od nás hrozně rád, že jsme to zvládli dotáhnout do konce, protože na takový styl hry z naší strany nejsme zvyklí a hlavně nás to stálo spousty sil. V zápase zkrátka fungovalo vše, kredit si zaslouží hlavně obrana a Zdenda (Uhlíř) v brance, protože nás obrovsky podržel,“ doplnil litvínovský střelec.

Druhé porážky litovali i samotní chlumčanští hráči. „Zápas jsme si prohráli sami, protože jsme je takhle pouštěli brejků a neuhlídali si to. V druhém poločase jsme neproměnili nespočet šancí. Ten zápas s Litvínovem se totiž vyhrát dal,“ souhlasil s trenérem nejlepší střelec soutěže a autor jediné domácí branky Patrik Zomer a jedním dechem dodal: „Ale co musím zmínit hlavně, to byl výkon všech tří sudích. Myslím si, že byli někde jinde a ne na fotbale. Hlavně tedy hlavní sudí… Tomu jsem dokonce radil, aby běhal s námi, aby věděl co má a co nemá pískat. Ale asi ho zajímal spíš jeho nos.“