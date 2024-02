„A proto se trenér rozhodl u nás ještě pokračovat, prý chce vylepšit ten podzim. Hráčskou změnu hlásíme jednu a to příchod Pavla Holuba z Oldřichova. Pavel u nás trénuje přípravku, tak se rozhodl hrát za naše áčko,“ řekl Deníku předseda mezibořského klubu Jaroslav Neubert.

Jednu důležitou novinku ale klub z Markova kopce hlásí – založil dorost.

„A právě v tom věřím, že nám to pomůže směrem k A týmu, který nám samozřejmě stárne a potřeboval by po letech oživit. Někteří dorostenci jsou už s námi v přípravě. Kluci trénují dvakrát týdně. Mladí dokonce třikrát,“ poukázal Neubert směrem ke klubu, který před dvěma lety oslavil 75 let existence. „Já jsem rád, že jsme po finanční stránce stabilizovaní, nemáme v tomto ohledu problémy a to především díky našemu největšímu sponzorovi, kterým je město Meziboří,“ dodal předseda. Pro Mezibořské začne odvetná část sezony v neděli 17. března v domácím duelu s Perštejnem.