Po hokejovém mistrovství světa, které Mostečané sledovali u Jezera Most, začalo město s přenosy z fotbalového Eura, která se letos hraje v sousedním Německu. A opět mají úspěch. Na první promítání zápasu Česka s Portugalskem dorazila solidní návštěva. A bylo veselo! Alespoň na chvíli…

U Jezera Most se promítají zápasy české fotbalové reprezentace. | Video: Deník/Václav Veverka

Portugalci s hvězdným Cristianem Ronaldem český výběr mačkali jako citron. Šok přišel pro favorita v 62. minutě, kdy se za Čechy prosadil Lukáš Provod. Radost netrvala dlouho, fotbalisté z Pyrenejského poloostrava srovnali za sedm minut díky vlastnímu gólu Čechů, který si nechtěně uklidil do branky plzeňský stoper Robin Hranáč. Tři minuty před koncem se fanouškům ulevilo, když dorážku Joty zkontrolovali rozhodčí u videa a gól neuznali. Zase šlo o radost s jepičím životem. Výhru 2:1 vystřelil Portugalcům v nastaveném čase Pedro Neto.

Promítání s českou reprezentací bude u Jezera probíhat i pro další zápasy s posílenou autobusovou dopravou a to:

SOBOTA 22. června (ČESKO-GRUZIE) od 15 hodin

Pro dopravu po zápase od Jezera Most lze využít standardní spoje linek č. 16 a 30 dle jízdního řádu.

STŘEDA 26. června (ČESKO-TURECKO) od 21 hodin

Odjezd ve 23:00 od Jezera Most (autobus čeká na konec zápasu). Posilový autobus bude označen nápisem Posila fotbal a pojede po trase linky číslo 30 ze zastávky Jezero Most až do zastávky 1. ZŠ a zastaví na všech zastávkách po této trase.