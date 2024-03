„Měli jsme další dvě nebo tři šance, které volaly po gólu, ale bohužel se nám je nepodařilo proměnit. Kluci trošku znervózněli, ale nakonec jsme zápas dotáhli do vítězství. Takže spokojenost. Hráči plnili to, co jsme si před zápasem řekli,“ poukázal jiřetínský kouč Václav Štípek.

Veseleji je i při pohledu na tabulku. Horní Jiřetín po dvou ziscích poskočil na páté místo. Pět bodů před ním je čtvrtý celek děčínského Junioru. „Máme ze startu jara čtyři body. Jsem spokojený. V Děčíně, na startu jara, jsme mohli i vyhrát, ale nakonec bod bereme. Děčín je doma silný, tam se body získávají těžko,“ všiml si jiřetínský kouč, kterého s jeho souborem čeká o víkendu cesta na trávník Mojžíře.